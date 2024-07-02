 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Протесты в Белоруссии ,  
0 

Лукашенко пообещал амнистировать часть участников протестов 2020 года

Сюжет
Протесты в Белоруссии

Некоторые осужденные участники массовых протестов против официальных результатов президентских выборов в Белоруссии в скором времени выйдут на свободу, заявил президент Александр Лукашенко на собрании по случаю Дня независимости.

Он призвал аудиторию не удивляться, если такое произойдет. По его словам, речь идет о тяжелобольных заключенных, в основном у них выявили онкологические заболевания, но конкретных имен и количество амнистированных не назвал.

«Наши, которые не успели сбежать и находятся в местах не столь отдаленных, которые ломали и крушили страну в 2020 году», — сказал Лукашенко.

Он назвал это решение «человеческим подходом» и подчеркнул: «Человек, попавший в беду, я считаю, не имеет гражданства, и мы должны им помогать».

Приговоры и помилования: что стало с противниками Лукашенко
Фотогалерея 

Материал дополняется.

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Александр Лукашенко массовые протесты амнистия
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Материалы по теме
От бюллетеня до тюрьмы: что было с соперниками Лукашенко после выборов
Политика
Тихановскую приговорили к 15 годам колонии
Политика
Каков масштаб протестов на предприятиях в Белоруссии. Что важно знать
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 3 июля
EUR ЦБ: 93,7 (-0,26) Инвестиции, 17:39 Курс доллара на 3 июля
USD ЦБ: 87,99 (+0,69) Инвестиции, 17:39
Лукашенко пообещал амнистировать часть участников протестов 2020 года Политика, 23:28
Австрия сократила разницу в счете. Что происходит на Евро Спорт, 23:26
Сборную Грузии триумфально встретили в Тбилиси после Евро. Видео Спорт, 23:19
Преподавателя СПбГУ уволили за антирелигиозные плакаты Политика, 23:18
США пожелали удачи России на время ее председательства в Совбезе ООН Политика, 23:03
Муфтият Дагестана не нашел оснований для запрета никаба Общество, 22:58
«Аэрофлот» опроверг данные о задержках рейсов из-за нехватки кадров Общество, 22:52
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Россиянин подписал новый контракт с клубом НХЛ с зарплатой $8 млн Спорт, 22:42
Пентагон назвал допустимыми удары Украины по Крыму Политика, 22:24
Оглашение наказания Трампу перенесли ближе к президентским выборам Политика, 22:18
Сборная Турции забила самый быстрый гол в истории плей-офф Евро Спорт, 22:15
Обвиняемого в атаке на российский А-50 обменяли на митрополита Ионафана Политика, 22:12
Защита Невзорова усомнилась в применимости к семье закона об экстремизме Политика, 22:03
Австрия — Турция. Онлайн последнего матча 1/8 финала Евро-2024 Спорт, 21:57