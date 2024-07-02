Лукашенко пообещал амнистировать часть участников протестов 2020 года

Некоторые осужденные участники массовых протестов против официальных результатов президентских выборов в Белоруссии в скором времени выйдут на свободу, заявил президент Александр Лукашенко на собрании по случаю Дня независимости.

Он призвал аудиторию не удивляться, если такое произойдет. По его словам, речь идет о тяжелобольных заключенных, в основном у них выявили онкологические заболевания, но конкретных имен и количество амнистированных не назвал.

«Наши, которые не успели сбежать и находятся в местах не столь отдаленных, которые ломали и крушили страну в 2020 году», — сказал Лукашенко.

Он назвал это решение «человеческим подходом» и подчеркнул: «Человек, попавший в беду, я считаю, не имеет гражданства, и мы должны им помогать».

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