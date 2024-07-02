Le Monde узнала о снятии 187 кандидатов с выборов в парламент Франции

Во втором туре выборов в парламент отказались участвовать 123 левых кандидата и 64 от коалиции Макрона, пишет Le Monde. Ранее их отзыв анонсировал премьер, чтобы помешать ультраправым получить большинство

Фото: Yara Nardi / Reuters

Почти 190 кандидатов, в том числе 123 от левых и 64 от коалиции президента Эмманюэля Макрона, отказались выдвигаться для участия во втором туре выборов в парламент Франции, пишет издание Le Monde.

«121 «треугольник» все еще запланирован», — говорится в материале. Le Monde называет «треугольниками» случаи, когда во второй тур прошли кандидаты трех основных политических сил — правых, левых и макронистов. Таких избирательных округов насчитывается свыше 300.

Итоговые списки участников второго тура будут представлены 2 июля до 18:00 по местному времени.

9 июня Макрон распустил парламент и назначил досрочные выборы на 30 июня и 7 июля. Поводом стала победа крупнейшей ультраправой партии «Национальное объединение» (RN) на выборах в Европарламент. Она набрала 31,5% голосов, что почти в два раза превысило показатели коалиции Besoin d’Europe (14,5%), в которую входит президентская партия «Возрождение».

В первом туре парламентских выборов RN также одержала победу с 33,1% голосов, на втором месте оказалась левая коалиция «Новый народный фронт» (NFP) с 28%, на третьем — «Возрождение» с 20%. После оглашения результатов голосования Макрон призвал избирателей заблокировать RN во втором туре с помощью «широкого собрания явных демократов и республиканцев». Премьер-министр Франции Габриэль Атталь анонсировал отзыв кандидатов от президентского альянса «Вместе за республику» более чем в 60 округах, чтобы не дать RN получить абсолютное большинство в парламенте.