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FT и Bloomberg «потеряли» Макрона после поражения в первом туре выборов

Bloomberg и FT рассказали о «пропаже» Макрона после выборов в парламент Франции
Макрона в последний раз видели на прогулке с супругой за несколько часов до оглашения результатов парламентских выборов, пишут FT и Bloomberg
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Yara Nardi / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон «пропал» после победы ультраправой партии «Национальное объединение» (RN) Марин Ле Пен в первом туре парламентских выборов, пишут Bloomberg и Financial Times (FT). По данным агентства, в последний раз его видели во время прогулки с супругой Брижит Макрон в коммуне Ле-Туке-Пари-Плаж за несколько часов перед оглашением результатов голосования.

В ходе предвыборной кампании помощники Макрона хотели, чтобы он «не высовывался» из-за своей непопулярности, пишет Bloomberg. Однако президент дал двухчасовое интервью, в котором предупредил об угрозе «гражданской войны» во Франции в случае победы его соперников. Вместе с тем его ближайшие союзники сочли безрассудным сам роспуск Национального собрания (парламента).

По данным Bloomberg, 1 июля Макрон провел заседание кабмина в Елисейском дворце, которое многие министры «покинули с мрачными лицами». Речь идет в том числе о премьере Габриэле Аттале и главе Минсельхоза Аньесе Панье-Рюнаше.

На собрании Макрон признал, что он не стал бы президентом в 2017 и 2022 годы без голосов левых, заявил источник агентства. Результаты второго тура выборов будут зависеть от способности французов сохранить так называемый республиканский фронт — тактику сплочения вокруг кандидата, занимающего высшую должность, пишет Bloomberg.

Несмотря на то, что эта стратегия успешно останавливала ультраправых в прошлом, она становится менее эффективной из-за отказа ряда союзников Макрона снять свою кандидатуру в пользу кандидатов левой коалиции «Новый народный фронт» (NFP). Президент Франции пока не давал никаких указаний на этот счет, но призвал к созданию «большого альянса демократов и республиканцев» против сторонников Ле Пен. «Но этот призыв был быстро заглушен противоречивыми интерпретациями со стороны других лидеров, выступающих против крайне правых», — пишет FT.

Альянс Макрона отзовет часть кандидатов для борьбы с партией Ле Пен
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По данным издания, сложившаяся ситуация может обернуться для Макрона двумя сценариями: разделение власти с главой RN Джорданом Барделлой на посту премьера и отсутствие большинства в парламенте у всех партий, кроме RN. В первом случае, если Барделла выберет путь конфронтации, то сможет «добиться своего во многих областях, в том числе в сфере обороны», поскольку он будет контролировать бюджет, пишет издание. Такая роль будет некомфортной для Макрона, и высока вероятность того, что он досрочно завершит президентский срок, который должен продлиться до 2027 года. Второй сценарий грозит «политическим параличом», при котором RN сочтет единственным способом разрешения кризиса отставку президента, отмечает FT.

9 июня Макрон объявил о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 30 июня и 7 июля. Поводом стала победа RN на выборах в Европарламент. Ее результат (31,5%) почти в два раза оказался выше, чем у коалиции Besoin d’Europe (14,5%), в которую входит партия Макрона «Возрождение».

По итогам первого тура в парламент Франции RN набрала 33,1% голосов, а партия Макрона осталась третьей силой в стране с 20%. Второе место занял NFP с 28%.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Франция парламентские выборы Эмманюэль Макрон
Макрон Эмманюэль фото

Макрон Эмманюэль

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
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