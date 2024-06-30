Макрон призвал к объединению против правых после предварительных итогов

Макрон призвал демократов и республиканцев объединиться во втором туре парламентских выборов против «Национального объединения». Он говорил, что победа правых может привести к гражданской войне. В первом туре они лидируют

Эмманюэль Макрон (Фото: Yara Nardi / Reuters)

После публикации предварительных итогов первого тура выборов в парламент французский президент Эмманюэль Макрон в заявлении AFP призвал избирателей заблокировать ультраправую партию «Национальное объединение» (RN) во втором туре, который состоится 7 июля, передает BFM TV.

Для этого нужно «широкое собрание явных демократов и республиканцев», заявил он.

По предварительным подсчетам, «Национальное объединение» лидирует в первом туре, набрав примерно треть голосов (33-34%). Второе место занимает созданная после роспуска Национальной ассамблеи «Нового народного фронта» (28,5%), а партия Макрона «Возрождение» замыкает тройку лидеров с 20,3% (по другим подсчетам — с 22%) голосов.

Марин Ле Пен, лидер «Народного объединения», уже объявила о своей победе. Она избирается по 11-му избирательному округу Па-де-Кале. Она заявила, что «демократия заговорила» и французы «практически уничтожили блок макронистов». «Французы продемонстрировали свою готовность перевернуть страницу семи лет презрительной и разъедающей силы», — добавила Ле Пен, отметив «знак доверия, который делает честь и обязывает нас».

Она также призвала во втором туре отдать голоса за RN, чтобы президент партии Джордан Барделла стал премьер-министром. «Нам нужно абсолютное большинство голосов», — подчеркнула политик.

Сам Барделла заявил, что готов стать премьер-министром. «Я намерен быть премьер-министром всего французского народа <...>, премьер-министром повседневной жизни, который поставит покупательную способность и безопасность в свои приоритеты», — сказал он (цитата по France Info). Он назвал второй тур парламентских выборов «одним из самых решающих в истории Пятой республики» и призвал присоединиться к RN «всех французов, которые привержены своим свободам, восстановлению Франции.

Макрон распустил парламент и назначил досрочные выборы после победы «Национального объединения» на выборах в Европарламент в начале июня. В преддверии выборов он заявил, что планы как ультраправых, так и левых могут привести к гражданской войне, поскольку усиливают конфликты в обществе, поскольку отсылают людей к религиозной или общинной принадлежности. Французский президент призывал избежать крайностей. Его высказывания вызвали критику со стороны оппонентов.