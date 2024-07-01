Альянс Макрона отзовет часть кандидатов для борьбы с партией Ле Пен
Премьер-министр Франции Габриэль Атталь объявил, что альянс «Вместе за Республику» президента Эммануэля Макрона собирается отозвать кандидатов со второго тура парламентских выборов более чем в 60 округах, чтобы не дать «Национальному объединению» Марин Ле Пен и Жордана Барделлы получить абсолютное большинство в парламенте, сообщает BFMTV.
«Ни один голос не должен быть отдан «Национальному объединению», — заявил Атталь. «Сегодняшний вечер не похож ни на один другой. <...> Урок заключается в том, что крайне правые находятся у ворот власти», — отметил он.
Макрон попросил «изучить каждый округ, чтобы найти альянс», в том числе с кандидатами от крайне левой партии «Непокоренная Франция» против партии Ле Пен, сообщает BFMTV.
Лидер «Непокоренной Франции» Жан-Люк Меланшон также заявил, что снимет своих кандидатов там, где они будут третьими, чтобы не допустить прихода к власти «Национального объединения».
Тем временем несколько тысяч человек собрались на площади Республики в Париже, чтобы выразить протест против успеха ультраправых на выборах.
Согласно экзитполам Elabe для BFMTV, RMC и La Tribune, «Национальное объединение» лидирует в первом туре, набрав 33% голосов. По оценкам Elabe, ультраправые получат от 255 до 295 мест в Национальном собрании. У левого альянса «Новый Народный Фронт», который находится на втором месте с 28,5% голосов, будет от 120 до 140 мест. Альянс Макрона (у него 22%) получит от 90 до 125 мест.
Глава «Национального объединения» Барделла после успеха в первом туре заявил о готовности стать премьером «сосуществования» (так описывается ситуация раздельного правления, когда президента и парламентское большинство представляют разные партии).
Макрон распустил парламент и назначил досрочные выборы после поражения его партии от ультраправых на выборах в Европарламент. «Национальное объединение» Ле Пен и Барделлы тогда получило 31,4% голосов, а партия президента «Возрождение» — вдвое меньше (14,6%). Второй тур выборов состоится 7 июля.
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