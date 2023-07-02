Кадыров и Делимханов вышли в эфир и ответили «шайтанам и сплетникам»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Встреча с
Игорем Шуваловым

Лента новостей
Курс евро на 1 июля
EUR ЦБ: 96,02 (+0,91) Инвестиции, 30 июн, 16:27 Курс доллара на 1 июля
USD ЦБ: 88,38 (+1,35) Инвестиции, 30 июн, 16:27
Житель Кабардино-Балкарии поджег несколько экземпляров Корана Общество, 23:34
Как делают белый шоколад и почему он дорогой РБК и КФ «Победа», 23:29
Медведев предложил новый «Хельсинский акт» Политика, 23:07
Как выглядит виртуальный Марс, куда на год запрут четырех человек Технологии и медиа, 23:00
Перед Крымским мостом со стороны Кубани организовали 80 точек досмотра Общество, 22:56
Кадыров и Делимханов вышли в эфир и ответили «шайтанам и сплетникам» Политика, 22:55
Истории развития популярных пабликов РБК и ВКонтакте, 22:46
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
ЧВК «Вагнер» объявила о приостановке набора бойцов Политика, 22:43
Борцы за восстановление болот сорвали финиш забега «Бриллиантовой лиги» Спорт, 22:29
Sky Sports узнал о согласии Уайта на бой с Джошуа Спорт, 22:10
Заряд будущего: пять причин хотеть электромобиль РБК и Evolute, 22:00
Оператор наружной рекламы Russ Outdoor купил своего главного конкурента Бизнес, 21:35
В Киеве заявили о продвижении российских войск на четырех направлениях Политика, 21:34
Умер экс-президент Сербии Милан Милутинович Политика, 21:26
Политика ,  
0 

Кадыров и Делимханов вышли в эфир и ответили «шайтанам и сплетникам»

Кадыров вышел в прямой эфир с Делимхановым и опроверг сообщения о своей болезни
На видео, опубликованном вечером 2 июля, Кадыров и Делимханов сидят на кухне, пьют чай и обращаются ко «всем шайтанам и сплетникам». В соцсетях ранее распространялись сообщения о болезни главы Чечни и исчезновении депутата Госдумы

Кадыров и Делимханов вышли в эфир и ответили «шайтанам и сплетникам»
Video

Глава Чечни Рамзан Кадыров вечером 2 июня вышел в прямой эфир в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) вместе с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым.

На кадрах Кадыров и Делимханов сидят на кухне и пьют чай. «Собака лает, караван идет. <...> Мы живем, потихоньку живем, хлеб жуем. Интересная жизнь, жизнь вообще интересной бывает, когда бывает короткой. Поэтому долго жить мы все равно не хотим. Коротко, но достойно будем жить», — произносит глава Чечни.

Делимханов на видео демонстрирует экран телефона, на котором видны дата и время — 20:47, 2 июля. Депутат заявляет: «Дальше будем продолжать выполнять поставленные задачи. А всем шайтанам и сплетникам хотим сказать: Ахмат — сила».

Видео было опубликовано на фоне распространения в телеграм-каналах сообщений о серьезных проблемах со здоровьем Кадырова и исчезновении Делимханова.

Делимханов последний раз появлялся на публике 14 июня: в этот день появились сообщения, что депутат был убит при обстреле в Приморске Запорожской области. Телеканал «Звезда» со ссылкой на Госдуму передавал, что Делимханов получил ранение, но жив. Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов и спикер нижней палаты Вячеслав Володин это опровергли, сказав, что Делимханов «жив и здоров». Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов назвал сообщения о ранении Делимханова фейками и рассказал, что депутат находится не в зоне боевых действий, а в Чечне. Кадыров затем опубликовал фото и видео с парламентарием, заявив, что тот «жив-здоров и даже не ранен», а украинские СМИ «продолжают нагло врать о его ликвидации».

Читайте на РБК Pro
Юридический статус для блогеров: как предотвратить проблемы с налогами
Битва Trello, Notion и «Битрикс24»: какую популярную CRM-систему выбрать
Клиентоцентричность: как управлять лояльностью клиента на основе данных
Как бокал вина вечером влияет на ваш сон и вес
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Рамзан Кадыров Адам Делимханов Чечня
Рамзан Кадыров фото

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
Материалы по теме
Делимханов заявил о начале работы «Ахмата» в Белгородской области
Политика
Командир спецназа «Ахмат» заявил, что Делимханов находится в Чечне
Политика
В Кремле с тревогой восприняли сообщения о ранении Делимханова
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter