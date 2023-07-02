Кадыров вышел в прямой эфир с Делимхановым и опроверг сообщения о своей болезни

Кадыров и Делимханов вышли в эфир и ответили «шайтанам и сплетникам»

На видео, опубликованном вечером 2 июля, Кадыров и Делимханов сидят на кухне, пьют чай и обращаются ко «всем шайтанам и сплетникам». В соцсетях ранее распространялись сообщения о болезни главы Чечни и исчезновении депутата Госдумы

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Глава Чечни Рамзан Кадыров вечером 2 июня вышел в прямой эфир в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) вместе с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым.

На кадрах Кадыров и Делимханов сидят на кухне и пьют чай. «Собака лает, караван идет. <...> Мы живем, потихоньку живем, хлеб жуем. Интересная жизнь, жизнь вообще интересной бывает, когда бывает короткой. Поэтому долго жить мы все равно не хотим. Коротко, но достойно будем жить», — произносит глава Чечни.

Делимханов на видео демонстрирует экран телефона, на котором видны дата и время — 20:47, 2 июля. Депутат заявляет: «Дальше будем продолжать выполнять поставленные задачи. А всем шайтанам и сплетникам хотим сказать: Ахмат — сила».

Видео было опубликовано на фоне распространения в телеграм-каналах сообщений о серьезных проблемах со здоровьем Кадырова и исчезновении Делимханова.

Делимханов последний раз появлялся на публике 14 июня: в этот день появились сообщения, что депутат был убит при обстреле в Приморске Запорожской области. Телеканал «Звезда» со ссылкой на Госдуму передавал, что Делимханов получил ранение, но жив. Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов и спикер нижней палаты Вячеслав Володин это опровергли, сказав, что Делимханов «жив и здоров». Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов назвал сообщения о ранении Делимханова фейками и рассказал, что депутат находится не в зоне боевых действий, а в Чечне. Кадыров затем опубликовал фото и видео с парламентарием, заявив, что тот «жив-здоров и даже не ранен», а украинские СМИ «продолжают нагло врать о его ликвидации».