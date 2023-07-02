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Spiegel узнал о споре Германии и Польши о ремонте «Леопардов»

Spiegel: ФРГ и Польша не могут договориться об обслуживании переданных Украине «Леопардов»
Германия и Польша не могут договориться об обслуживании переданных Украине танков Leopard, пишет Der Spiegel. По данным издания, разногласия касаются цены диагностики — Варшава хочет взымать €100 тыс., а в ФРГ это стоит €12 тыс.
Фото: Fabian Bimmer / Reuters
Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Берлин и Варшава не могут договориться об обслуживании переданных Украине танков Leopard — ремонтный завод в Польше должен был открыться месяц назад, однако переговоры между странами продолжаются до сих пор. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники.

По данным издания, контракт между польским оборонным концерном Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) и немецкими компаниями Krauss-Maffei Wegmann и Rheinmetall на обслуживание танков все еще не заключен. При этом несколько переданных Украине танков уже доставлены в Польшу для ремонта.

Одна из причин — разница в оценке стоимости работ, утверждают источники Der Spiegel. «Например, PGZ хочет взимать более €100 000 за так называемую «первоначальную диагностику» танков. В Германии за это обычно платят всего около €12 000. Кроме того, PGZ не хочет брать на себя никаких гарантий на ремонт», — говорится в статье.

Направить западные танки украинской армии согласились США, Великобритания, Германия, Польша, Канада и другие страны НАТО. Первые танки Leopard — их производит Германия — прибыли на Украину в марте. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что коалиция стран — поставщиков танков Украине уже включает уже 12 стран и Киев работает над тем, чтобы этот список расширился. В первую волну поставок Украина получит 120–140 западных танков, утверждал он.

О появлении Leopard на фронте в зоне боевых действий в ДНР сообщил 5 июня замглавы Росгвардии по региону Александр Ходаковский. На следующий день в Минобороны заявили, что российские военные уничтожили 28 танков ВСУ, в том числе восемь немецких Leopard, на южнодонецком направлении. С тех пор в сводках Минобороны регулярно появляется информация об уничтожении немецких машин.

Президент России Владимир Путин, говоря о передаче танков Украине, заявил, что стране «снова угрожают немецкими танками Leopard, на борту которых — кресты». 13 июня он сказал, что западные танки на Украине «прекрасно горят».

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Spiegel узнал о споре Германии и Польши о ремонте «Леопардов»
Spiegel узнал о споре Германии и Польши о ремонте «Леопардов»

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Leopard Германия Польша обслуживание Военная операция на Украине
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