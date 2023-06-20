Российский военный получил ₽1 млн за уничтоженный танк Leopard

Андрей Кравцов (Фото: Минобороны РФ)

Российский военнослужащий Андрей Кравцов получил премию в размере 1 млн руб. за уничтожение танка Leopard 2 в зоне боевых действий на Украине. Об этом сообщило Минобороны.

Премия учреждена фондом «Забота Сибири» — его создали предприниматели для дополнительной поддержки участников военной операции, пояснили в ведомстве. Сертификат на получение денег Кравцову вручил трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, сенатор Александр Карелин. Он пришел в палату к Кравцову в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий им. А.А. Вишневского.

«Эти замечательные доплаты для тех, кто наносит ощутимый урон противнику, плюсом к тому, что делает государство. <...> Мы в координации с Министерством обороны делаем это по согласованным представлениям», — объяснил Карелин.

16 июня Минобороны сообщило, что премировало более 10 тыс. военных за уничтожение или захват 16 тыс. единиц украинской военной техники. За уничтожение самолета положено 300 тыс. руб., танка — 100 тыс. руб., БТР, боевой машины РЗСО или беспилотника — 50 тыс. руб. Деньги перечисляют на основании приказов командиров воинских частей.

В январе премии за захват или уничтожение на Украине немецких танков Leopard или американских Abrams установил глава Забайкальского края Александр Осипов. Согласно постановлению, за захват Leopard любой модификации забайкальцы получат по 3 млн руб., за уничтожение — по 1 млн руб. Захват и уничтожение Abrams оцениваются в 1,5 млн и 500 тыс. руб. соответственно. За участие в захвате или уничтожении машины полагаются выплаты в 300 тыс. руб. и 100 тыс. руб.

15 июня на ПМЭФ основатель группы «Земляне» Владимир Киселев заявил о готовности выплачивать по миллиону рублей за каждый подбитый на Украине танк Leopard 2. Инициативу поддержали певцы Григорий Лепс, Николай Басков и другие артисты.