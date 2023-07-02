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Кубанские власти сообщили об отсутствии жертв после взрыва у аэродрома
Причины произошедшего в Приморско-Ахтарском районе выясняются, жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«По предварительной информации, жилые дома и объекты инфраструктуры не повреждены», — добавил он, но не уточнил, что именно произошло.
Портал «Краснодар Онлайн» писал со ссылкой на местных жителей о взрыве рядом с местным аэродромом и об образовавшейся воронке. Об этом же сообщил Telegram-канал Baza.
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