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В Краснодарском крае беспилотник второй раз за два дня атаковал НПЗ

Беспилотник атаковал Ильский НПЗ в Краснодарском крае
Пожар потушили до прибытия сотрудников МЧС. Данных о разрушениях или пострадавших нет

Беспилотник атаковал Ильский НПЗ в Краснодарском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на источник и Telegram-канал Baza.

На НПЗ начался пожар. «60 квадратных метров площадь пожара. Ликвидировано возгорание до прибытия сотрудников МЧС России, у них на территории есть своя пожарная служба», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Этот же завод был атакован беспилотником в ночь на 4 мая. Источники РБК в МВД рассказали, что три взрыва произошли в промежуток от 2:35 до 3:00, один резервуар был разрушен, другой загорелся. Пострадавших не было. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что площадь возгорания на НПЗ составила 400 кв. м.

Также в ночь на 4 мая был атакован нефтеперерабатывающий завод в другом регионе, в Ростовской области. Губернатор Василий Голубев сообщил, что ущерб заводу был незначительным, а возгорание потушили сотрудники предприятия, не привлекая пожарных.

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Анастасия Серова Анастасия Серова
Краснодарский край беспилотники НПЗ
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