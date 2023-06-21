Песков положительно оценил работу РЭБ при атаке дронов в Подмосковье

Песков: средства РЭБ по борьбе с дронами справились со своей задачей в Подмосковье

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) справились с задачей по противодействию дронам в Московской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Средства по борьбе с беспилотниками справились со своей задачей. Сейчас соответствующие органы расследуют», — сказал Песков.

На уточняющий вопрос, были ли беспилотники сбиты, он ответил: «По крайней мере, они были нейтрализованы».

Утром ТАСС, Mash и Baza сообщили, что в Новой Москве и Подмосковье были сбиты три беспилотника. Как уточнял источник ТАСС, один БПЛА упал в поле в районе деревни Лукино в Новой Москве, еще два — в Подмосковье «в районе [дислокации] Таманской дивизии». Позже губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подтвердил, что два беспилотника упали около 5–6 часов утра в районе одной из воинских частей.