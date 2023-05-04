На Кубани из-за атаки беспилотника загорелся резервуар Ильского НПЗ

Это уже второе возгорание резервуара с нефтью за сутки в крае. Сейчас горит объект на Ильском НПЗ в Северском районе, предыдущей ночью загорелся резервуар в Темрюкском районе, пожар тушили около 20 часов

Ильский НПЗ (Фото: сайт компании КНГК-ИНПЗ)

Беспилотник атаковал Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, там загорелся резервуар, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Телеграм-канал SHOT также сообщает, что причиной пожара мог стать удар дрона.

«Из-за атаки неизвестного беспилотника горит резервуар Ильского НПЗ в поселке городского типа Ильский в Северском районе», — сказал собеседник агентства.

Ильский находится примерно в 30 км от Краснодара.

Позднее факт пожара подтвердил губернатор края Вениамин Кондратьев в телеграм-канале. Он сообщил, что тушением занимаются 48 человек, задействованы 16 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет, угрозы жителям Ильского тоже.

Как пишет Baza, пожар начался в 2:40. Очевидцы, указывает телеграм-канал, сообщают о трех взрывах перед возгоранием.

Это вторая за сутки атака на нефтяной объект в регионе. Ночью 3 мая беспилотник ударил по резервуару с нефтепродуктами в поселке Волна Темрюкского района. Площадь пожара составила 1, 2 тыс. кв. м. К тушению привлекли пять пожарных поездов. В итоге возгорание было полностью ликвидировано только к вечеру.



В эту же ночь два дрона попытались атаковать Кремль. Как сообщила пресс-служба президента, оба аппарата были выведены из строя. В результате инцидента никто не пострадал, материального ущерба не был причинен. Власти назвали произошедшее «спланированной террористической акцией и покушением на президента». Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 205 (террористический акт). В атаке обвинили Киев.



Украинская сторона отрицает свою причастность к произошедшему. Как заявил президент страны Владимир Зеленский, Киев не атакует «ни [президента России Владимира] Путина, ни Москву». Он добавил, что Украине не хватает оружия для защиты собственных территорий, и они не используют его «где-то еще».