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Бабушка застреленного во Франции подростка призвала прекратить беспорядки

Бабушка застреленного во Франции подростка-алжирца призвала прекратить беспорядки
Беспорядки во Франции продолжаются с конца июня. Они начались после убийства полицейским 17-летнего подростка алжирского происхождения. Бабушка подростка предположила, что его смерть используют как предлог для насилия
Фото: Juan Medina / Reuters
Фото: Juan Medina / Reuters

Бабушка 17-летнего подростка алжирского происхождения, гибель которого спровоцировала протесты по всей Франции, призвала к прекращению беспорядков. Об этом она заявила в интервью телеканалу BFM.

«Я хочу, чтобы это [протесты] везде прекратилось <...> Пусть не громят школы, пусть не ломают автобусы. Автобусами ездят матери», — приводит канал слова женщины по имени Надия. Ее фамилия не называется.

Она подчеркнула, что не держит обиды на всех французских полицейских, а только на того, кто застрелил ее внука. Надия призвала прекратить нападения на представителей порядка и добавила, что последнее слово должно быть за французским правосудием.

По ее словам, виновные в погромах «используют [ее внука] как предлог» для дальнейшего насилия.

Массовые беспорядки во Франции продолжаются с ночи 28 июня. За день до этого в Нантере, восточном пригороде Парижа, полицейский застрелил 17-летнего Наэля М., который отказался подчиниться приказу дорожной полиции остановить машину. Стрелявшего полицейского взяли под стражу. Его адвокат рассказал, что тот принес извинения семье погибшего.

Протесты затронули многие крупные города Франции — Париж, Марсель, Лион, Страсбург и другие. Также беспорядки прошли в Бельгии и Швейцарии. Протестующие поджигают мусорные баки, здания и автомобили, громят и грабят магазины. Накануне демонстранты приблизились к Елисейскому дворцу, резиденции президента, и пытались протаранить машиной дом мэра города Л'Э-ле-Роз в Валь-де-Марн Венсана Жанбруна.

По данным МВД Франции, за прошедшую ночь были задержаны 719 человек. Власти не стали вводить чрезвычайное положение, но полицейские применяют слезоточивый газ и используют бронемашины.

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