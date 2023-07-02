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Протестующие во Франции приблизились к Елисейскому дворцу

Полицейские во Франции столкнулись с протестующими рядом с Елисейским дворцом

Полицейские Парижа столкнулись с протестующими на Елисейских полях, где находится резиденция президента — Елисейский дворец. Об этом со ссылкой на журналиста Клемана Лано сообщает Le Figaro.

По данным газеты, сотрудники правоохранительных органов сталкиваются с враждебными группами демонстрантов, несмотря на многочисленное применение слезоточивого газа. Они выкрикивают обвинения в адрес полицейских, в частности, «Justice pour Nahel» («Справедливость для Наэля»). По словам журналиста Жюля Равеля, на которого также ссылается Le Figaro, количество сотрудников правоохранительных органов на Елисейских полях так велико, что любая попытка собраться будет неудачной.

При этом журналисты BFMTV сообщают, что ситуация на Елисейских полях находится под контролем полиции, несмотря на большое количество протестующих подростков. По данным МВД Франции, в Париже этим вечером арестовали 80 человек.

Задержания демонстрантов продолжаются и в других городах: в Ницце произведено около 20 арестов, в Марселе — 56, в Лионе — 21. Непосредственно возле Елисейских полей было задержано как минимум 37 человек за ношение оружия — среди изъятых вещей были зажигательные коктейли и рогатки со стальными шариками.

27 июня в Нантере, западном пригороде Парижа, полицейский застрелил 17-летнего Наэля М. из алжирско-марокканской семьи. Это произошло после того, как юноша, находившийся за рулем автомобиля, ехавшего по выделенной полосе, не остановился по требованию полиции. Полицейского обвинили в непредумышленном убийстве и заключили под стражу.

В ночь на 28 июня в этом районе начались протесты, которые в итоге охватили почти всю страну. 1 июля состоялись похороны убитого.

За четвертую ночь беспорядков по всей Франции задержали свыше 1,3 тыс. человек, из которых больше 400 — в столице.

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Президент страны Эмманюэль Макрон назвал убийство Наэля «непростительным». 30 июня он покинул саммит ЕС в Брюсселе и возглавил экстренную встречу правительства. Премьер-министр Элизабет Борн не исключила введения в стране чрезвычайного положения, но на такой шаг президент не пошел. 1 июля он также отменил свой визит в Германию, который должен был проходить с воскресенья по вторник.

Теги
Франция массовые беспорядки полиция Париж Елисейские Поля Елисейский дворец
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