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Мэр города во Франции заявил о нападении протестующих на его дом

Мэр французского Л'Э-ле-Роз Жанбрун заявил о нападении протестующих на его дом

Мэр французского города Л'Э-ле-Роз в Валь-де-Марн (является частью Парижской агломерации и находится в центральном регионе Иль-де-Франс) Венсан Жанбрун заявил, что минувшей ночью протестующие подожгли машину рядом с его домом, а затем пытались протаранить ей здание.

Жанбрун в Twitter опубликовал официальное заявление, в котором сообщил, что его жена и двое детей пострадали в результате инцидента. Самого мэра в тот момент дома не было, а его семье пришлось бежать от преследовавших их митингующих. Супругу Жанбруна госпитализировали. 

По данным BFM TV, прокуратура начала расследование по делу о покушении на убийство в связи с этим нападением.

Согласно последней информации МВД Франции, за прошедшую ночь в стране задержали 719 человек. Ранения в столкновениях с протестующими получили 45 полицейских, были подожжены 577 машин и 74 здания.

Протесты во Франции продолжаются пятую ночь. Они начались после того, как 27 июня в Нантере, западном пригороде Парижа, полицейский застрелил 17-летнего подростка из алжирско-марокканской семьи. Юноша, находившийся за рулем автомобиля, ехавшего по выделенной полосе, не остановился по требованию полиции. Полицейского обвинили в непредумышленном убийстве и заключили под стражу. В ночь на 28 июня в этом районе начались протесты, которые в итоге охватили почти всю страну. 1 июля состоялись похороны убитого.

Президент страны Эмманюэль Макрон назвал убийство Наэля «непростительным». 30 июня он досрочно покинул саммит ЕС в Брюсселе и созвал экстренное заседание правительства. 1 июля он также отменил свой визит в Германию, который должен был проходить с воскресенья по вторник.

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