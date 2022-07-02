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Лукашенко увидел «взращивание монстра» странами Западной Европы

Президент Белоруссии сказал, что «история повторяется» и обвинил Запад во «взращивании монстра» на Украине, утверждая, что они же в прошлом веке «вырастили» Третий рейх. Ранее он обвинял Запад в намерении «расчленить Украину»
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Лидеры западных стран прежде «вырастили» нацистскую Германию, теперь аналогичного «монстра» растят на Украине, заявил белорусский президент Александр Лукашенко во время выступления на торжественном собрании к Дню Независимости республики, передает «БелТА».

«Как и в прошлом столетии, за этими процессами стоит все та же цивилизованная Западная Европа, которая сначала растила монстра по имени фашистская Германия, а потом, чтобы выжить, бросалась в объятия тех, кому еще недавно так сильно желала поражения. История повторяется. Монстра растят в Украине», — сказал он.

Лукшенко выразил уверенность, что в западных странах открыто говорят о возможной аннексии территорий Белоруссии и Украины. По его мнению, из жителей Белоруссии при этом пытаются создать образ врага.

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Фото:Natacha Pisarenko / AP

Лукашенко и прежде заявлял об «опасных тенденциях» на Украине, виновными в которых называл страны Запада. В середине мая он заявил о попытке этих государств «расчленить Украину», в связи с чем, по его словам, сформированы «тысячные подразделения». Белорусский президент счел, что их намереваются ввести на Украине под видом миротворцев. Он предупредил, что если поставки на Украине вооружений делаются, чтобы «полыхнуло пошире», то «отсидеться ни у кого не получится».

«Нас беспокоит, что они, поляки и натовцы, готовы выйти, «помочь» таким образом, забрать, как до 1939 года, западную Украину», — заявил он позднее на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.

В начале июня Лукашенко утверждал, что угроза аннексии со стороны Польши стала причиной конфликта между украинским президентом Владимиром Зеленским и ВСУ.

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В середине июня глава Совета Нацбезопасности Украины (СНБО) Алексей Данилов сообщил о мониторинге ситуации на границе с Белоруссией из-за вероятной угрозы в связи с проверкой готовности белорусских войск. Позднее власти Белоруссии анонсировали «мобилизационные учения» на юго-востоке страны с 22 июня по 1 июля, в их рамках планировалось, что военкоматы займутся «оповещением и подаче военнообязанных на пункты отправки в воинские части».

В Киеве в начале июля заявили, что не видят угрозы наступления со стороны Белоруссии со дня на день. В частности, такое мнение выразил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, он назвал подобные заявления «спекуляциями», передавал портал Страна.ua. «Мы точно понимаем, что происходит на территории Беларуси, к любым сценариям готовы. У нас все с оборонной точки зрения на границе Украина — Беларусь готово к этому», — сказал он.

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Украина Александр Лукашенко западная европа Европа Белоруссия

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года
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