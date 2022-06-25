В Раде предложили усилить границы с Россией и Белоруссией минными полями
Народные депутаты Украины внесли на рассмотрение законопроект о защите границ страны, следует из информации на сайте.
Они предложили выделить вдоль границ с Россией и Белоруссией участки для обустройства средств защиты, в том числе минных полей, а также установить в двух километрах от границ специальный пограничный режим. В этой зоне будет запрещен свободный въезд, пребывание, проживание, передвижение и проведение работ, которые не связаны с охраной границы.
Депутаты выступили с инициативой упростить процедуру принудительного выдворения нелегальных мигрантов с Украины. Они хотят дать право принимать такие решения Службе безопасности Украины (СБУ), Государственной миграционной службе (ГМС) и Пограничной службе. При этом суд будет только выдавать постановления для задержания и выдворения.
Законопроект внесли 40 депутатов Верховной Рады. Все они состоят в партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа».
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля.Киев ввел военное положение и разорвал дипломатические отношения с Москвой. Представители 141 страны в Генассамблее ООН осудили действия российских властей, потребовали прекратить огонь и вывести войска.
Погранслужба страны сообщала, что российские войска пересекли границу Украины со стороны Белоруссии при поддержке армии страны. Телеканал CNN тогда показал фотографии и видео колонны российской техники, которая проехала через погранпереход на границе Белоруссии и Украины.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские войска не принимали никакого участия в военной операции. При этом позже он рассказал, что украинские войска разместили у границ тяжелую ракетную артиллерию, Минск передал эту информацию Москве. Российские комплексы «Искандер-М», которые находились в районе Мозыря нанесли удар по этим позициям вечером 23 февраля.
После этого украинские власти не раз заявляли о риске нового наступления со стороны Белоруссии. 25 июня представитель разведки Украины Вадим Скибицкий сообщил, что подразделения российского спецназа вместе с белорусскими силами специальных операций проводят учения. Он предположил, что через три-четыре недели Россия может наступить на Украину из Белоруссии, передавал УНИАН.
Сам Лукашенко неоднократно говорил о том, что президент России Владимир Путин не просил его об участии в военной операции. С мая в Белоруссии идет внезапная проверка сил реагирования. С 22 июня по 1 июля в Гомельской области, которая граничит с Украиной, должны пройти мобилизационные учения с военными комиссариатами.
После начала военной операции вновь созданные пророссийские администрации в Херсонской области закрыли границу с подконтрольными Киеву регионами. Новоназначенные власти Запорожской области призвали ликвидировать границу с Россией.
В то же время из-за риска диверсий МЧС запланировал запустить в ряде приграничных с Украиной регионах планирует запустить пилотную версию системы «Безопасный город», писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Программное обеспечение с помощью видеоаналитики должно будет распознавать аварии, оружие или другие инциденты в Крыму, Севастополе, Воронежской и Белгородской областях, а также в Краснодарском крае.