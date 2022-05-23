Лукашенко заявил о шагах Запада для «расчленения» Украины

Александр Лукашенко (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Минск настораживают действия западных политиков, в частности из Польши и НАТО, касающиеся Украины. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече со своим российским коллегой.

«Натовцы концентрируют войска на западных рубежах, есть неожиданные вещи в Украине. Нас, да и вас тоже это беспокоит. Они, политики, делают шаги, чтобы расчленить Украину. Нас беспокоит, что они, поляки и натовцы, готовы выйти, «помочь» таким образом, забрать, как до 1939 года, западную Украину», — сказал Лукашенко в Сочи.

До сентября 1939 года Западная Украина и Белоруссия входили в состав Польши. Однако в сентябре 1939 года СССР, разграничив сферы влияния в Восточной Европе с нацистской Германией, занял эту территорию и присоединил ее к Украинской и Белорусской ССР. Документ между СССР и Третьим рейхом подписали Вячеслав Молотов и Иохаим фон Риббентроп, отчего он и получил свое название — пакт Молотова-Риббентропа.

В МИД России считают, что занимая запад Украины и Белоруссии, СССР совершил «освободительный поход». «Советские войска вышли на линию Керзона, не позволив вермахту подойти к Минску. Народы Западной Белоруссии и Западной Украины встретили советских солдат с ликованием», — говорится в заявлении МИДа.

В МИДе заявили, что решение о вторжении на территорию Польши было принято, для того чтобы держать немецкую армию на максимальном удалении от СССР и от Москвы. «Нельзя обойти вниманием и тот факт, что ее [Красной армии] действия уберегли на том этапе от нацистского геноцида население областей Восточной Польши. Многим польским гражданам, беженцам советские власти предоставляли возможность эмигрировать», — подчеркнули в ведомстве.

Лукашенко неоднократно говорил о том, что западные страны намерены «расчленить» Украину и включить ее западные регионы в состав Польши. По его мнению, Киев в одиночку этому противостоять не сможет, поэтому он не исключил, что «нам, трем славянским народам, в том числе украинцам, придется защищать целостность Украины».

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О планах Польши оккупировать западную Украину также говорил зампред Совбеза безопасности России Дмитрий Медведев. По словам Медведева, Западная Украина станет для «алчущей возврата земель Польши желанным приобретением». Такими словами он отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о том, что границы между Польшей и Украиной больше не будет и народы «будут жить вместе на этой земле». Он также упомянул поддержку Варшавы в противостоянии с Россией.

24 февраля Россия начала военную спецоперацию на Украине. Ее цель, по словам президента России Владимира Путина, «денацификация» и «демилитаризация» Украины. Также одной из целей операции, по словам Путина, является поддержка Донецкой и Луганской народных республик, территории которых объявили о своей независимости от Украины весной 2014 года и которые Россия признала 21 февраля 2022 года.