Лукашенко назвал опасными попытки расчленения Украины

Лукашенко не исключил, что Запад планирует сделать так, чтобы «полыхнуло пошире». Он предупредил о создании «тысячных подразделений», чтобы «под видом миротворцев» войти на Украину. Ранее с таким предложением выступала Польша

Александр Лукашенко (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

В ситуации вокруг Украины опасной является тенденция к попыткам расчленить ее, Запад уже создал «тысячные подразделения» под видом миротворцев, заявил на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве белорусский президент Александр Лукашенко. РБК ведет трансляцию.

«Самая опасная сегодня тенденция на Украине — попытки расчленения Украины. Уже созданы тысячные подразделения, чтобы под видом миротворцев войти в Украину и защитить ее», — сказал Лукашенко.

По мнению президента Белоруссии, Запад накачивает Украину оружием, чтобы продлить конфликт и ослабить Россию, а возможно, сделать, чтобы «полыхнуло пошире».

«Если замысел такой, то, наверное, отсидеться ни у кого не получится», — заключил Лукашенко.

Ввести миротворцев на Украину ранее предлагала Польша. Министр иностранных дел Сергей Лавров предупредил о риске прямого столкновения российской армии и сил НАТО при таком сценарии.

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Президент Польши Анджей Дуда ранее заявил, что в будущем между его страной и Украиной больше не будет границы. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев увидел в его словах «территориальные претензии к Украине» и провозглашение курса на ее раздел.

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Украина может распасться на несколько государств по итогам политики Запада и «подконтрольного ему киевского режима». Кремль исключал планы Москвы разделить Украину.