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В Донецке заявили о попадании ракеты HIMARS в здание администрации

Мэр Донецка Кулемзин: снаряд HIMARS попал в здание городской администрации
Утром обстрелу подвергся Ворошиловский район Донецка, было выпущено три ракеты из РСЗО HIMARS, одна из которых попала в здание городской администрации, сообщил мэр Алексей Кулемзин. По его словам, пострадали два человека

Ворошиловский район Донецка утром подвергся обстрелу, из реактивной системы залпового огня HIMARS выпустили три ракеты, одна из которых, предположительно, попала в здание городской администрации, заявил мэр Алексей Кулемзин со ссылкой на данные Совместного центра контроля и координации (СЦКК) ДНР.

«По данным СЦКК Ворошиловский район Донецка сегодня утром был обстрелян из н.п. Курахово. Выпущено 3 ракеты из американской установки М142 Himars. Предположительно одна из ракет попала в здание городской администрации Донецка», — написал он в своем телеграм-канале.

Позднее он сообщил, что украинские военные выпустили три снаряда калибром 155 мм по Куйбышевскому району из села Орловка. Последствия ударов уточняются, добавил Кулемзин.

Курахово находится примерно в 40 км к западу от Донецка, а Орловка — в 17 км к северо-западу.

Ранее Кулемзин сообщил о повреждении здания администрации при обстреле. По его словам, в результате удара сгорели три машины, были выбиты стекла. В штабе теробороны ДНР уточнили, что автомобили были гражданскими. Там также сообщили, что при обстреле здания администрации пострадали двое мирных жителей: мужчины 1963 и 1982 годов рождения. Их отправили в Республиканский травматологический центр.

Кулемзин уточнил, что жизням пострадавших ничего не угрожает, тяжелых ранений нет, их контузило при ударе, передает ТАСС. Он добавил, что здание администрации в результате обстрела «повреждено очень сильно».

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Донецк обстрел РСЗО «HIMARS» администрация города
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