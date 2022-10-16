В Донецке заявили о попадании ракеты HIMARS в здание администрации
Ворошиловский район Донецка утром подвергся обстрелу, из реактивной системы залпового огня HIMARS выпустили три ракеты, одна из которых, предположительно, попала в здание городской администрации, заявил мэр Алексей Кулемзин со ссылкой на данные Совместного центра контроля и координации (СЦКК) ДНР.
«По данным СЦКК Ворошиловский район Донецка сегодня утром был обстрелян из н.п. Курахово. Выпущено 3 ракеты из американской установки М142 Himars. Предположительно одна из ракет попала в здание городской администрации Донецка», — написал он в своем телеграм-канале.
Позднее он сообщил, что украинские военные выпустили три снаряда калибром 155 мм по Куйбышевскому району из села Орловка. Последствия ударов уточняются, добавил Кулемзин.
Курахово находится примерно в 40 км к западу от Донецка, а Орловка — в 17 км к северо-западу.
Ранее Кулемзин сообщил о повреждении здания администрации при обстреле. По его словам, в результате удара сгорели три машины, были выбиты стекла. В штабе теробороны ДНР уточнили, что автомобили были гражданскими. Там также сообщили, что при обстреле здания администрации пострадали двое мирных жителей: мужчины 1963 и 1982 годов рождения. Их отправили в Республиканский травматологический центр.
Кулемзин уточнил, что жизням пострадавших ничего не угрожает, тяжелых ранений нет, их контузило при ударе, передает ТАСС. Он добавил, что здание администрации в результате обстрела «повреждено очень сильно».