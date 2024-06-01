Гладков сообщил об уничтожении воздушных целей на подлете к Белгороду

На подлете к Белгороду сбити воздушные цели, над городом и районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО), сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

В результате работы средств РВО в поселке городского типа Разумное в 12 км от Белгорода начался пожар на крыше частного дома, огонь потушили. В другом доме выбило окна, повреждения получили стена здания, крыша гаража и забор.

Всего ремонт понадобится четыре домам в поселке. Также осколками посечен один автомобиль.

Ранее в Белгороде зафиксировали взрывы после объявления ракетной опасности.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, 31 мая в Белгороде украинский беспилотник самолетного типа врезался в многоквартирный дом и взорвался. В пяти квартирах выбило окна, в одной из них сильно поврежден балкон. Вечером того же дня дрон-камикадзе атаковал город Шебекино.

30 мая при ударе дрона-камикадзе по микроавтобусу в селе Зозули один человек погиб, еще девять пострадали. Минобороны сообщило об уничтожении 10 беспилотников над Белгородской областью за сутки.