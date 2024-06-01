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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде после объявления ракетной опасности прогремели взрывы

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Военная операция на Украине
В Белгороде спустя пять минут после объявления ракетной опасности прогремели взрывы, сообщают госагентства. Гладков призвал жителей немедленно отойти от окон и проследовать в укрытия
Фото: Soeren Stache / DPA / Picture-Alliance / ТАСС
Фото: Soeren Stache / DPA / Picture-Alliance / ТАСС

В Белгороде после объявления сигнала ракетной опасности прогремели взрывы, передают корреспонденты ТАСС и «РИА Новости». По данным ТАСС, было слышно порядка 20 взрывов, «РИА Новости» пишет о семи.

Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе была объявлена в 0:25 (мск). О взрывах над городом госагентства начали сообщать спустя пять минут.

Глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале призвал жителей не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). «Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — подчеркнул он.

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Фото:John Moore / Getty Images

Белгородская область, в частности административный центр, регулярно попадает под атаки. В регионе практически ежедневно запускают сигналы ракетной опасности. Минобороны также регулярно отчитывается о сбитых над Белгородской областью дронах и ракетах — в частности, «Точках-У», снарядах для реактивных систем залпового огня «Ольха» и RM-30 Vampire, а также американских авиационных бомбах Hammer.

Ранее на этой неделе Politico, New York Times, Reuters, The Washington Post и Financial Times со ссылкой на источники сообщили, что президент США Джо Байден дал разрешение Украине наносить удары американским оружием по целям на российской территории, но исключительно вблизи Харьковской области, которая граничит с Белгородской.

В Киеве после этого заявили, что решение Вашингтона позволит применять поставляемые им HIMARS для нанесения ударов по российским военным и командным центрам. В Кремле указали, что «в целом оружием американского производства уже осуществляются попытки нанесения ударов по российской территории» и что это «более чем красноречиво» свидетельствует о вовлеченности США в конфликт на Украине.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Белгород ракетная опасность взрывы Военная операция на Украине
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