Президент Чехии Петр Павел спрогнозировал перелом в конфликте на Украине в 2023 году

Президент Чехии спрогнозировал перелом в конфликте на Украине в 2023 году

Петр Павел (Фото: Eva Korinkova / Reuters)

В этом году в конфликте на Украине произойдет перелом, заявил президент Чехии Петр Павел. Его слова приводит издание Idnes.

«В этом году должен произойти поворотный момент. Война шла очень статично. Это приносит большие потери с обеих сторон и разочарование на стороне воюющих стран, а также на стороне государств, которые поддерживают Украину», — пояснил он.

Накануне в интервью польскому изданию Rzeczpospolita Павел заявил, что у Украины будет только одна попытка начать крупное контрнаступление в этом году. Если она обернется провалом, Западу будет крайне сложно найти ресурсы для помощи при второй попытке, предупредил политик.

Павел отмечал, что наступление должно начаться в ближайшие месяцы, поскольку в некоторых странах ожидают прогресса в конфликте, а в США на ноябрь запланированы президентские выборы. «Интерес Америки к Украине и уровень помощи могут снизиться в следующем году. И когда интерес Америки упадет, многие европейские страны поступят так же», — уверен чешский президент.

При этом Павел говорил, что Украина может победить при военной и финансовой поддержке ЕС, а также при удержании действующего уровня санкций. В то же время он считает, что у поражения России могут быть негативные последствия. «Если будет развалена Россия, то у нас может быть больше проблем, нам не с кем вести переговоры о разоружении», — заявлял политик.

Власти Украины неоднократно говорили о планах начать контрнаступление. Глава разведки Кирилл Буданов предупреждал, что в марте боевые действия будут «самыми жаркими», а весной ВСУ планируют провести «серьезное наступление». В офисе украинского президента заявляли, что контрнаступление может начаться к середине мая.

Власти России критикуют западную помощь ВСУ, настаивая, что Москва все равно добьется победы, а подобные действия приведут к новым проблемам для жителей Украины.

Врио главы ДНР Денис Пушилин в начале марта заявил, что у Киева нет сил, способных перехватить инициативу в боевых действиях на территории республики. Российское Минобороны неоднократно отчитывалось о пресечении попыток наступления со стороны ВСУ.