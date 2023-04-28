В Киев приехали президенты Чехии и Словакии

Президенты Чехии и Словакии Петр Павел и Зузана Чапутова приехали в Киев

Петр Павел и Зузана Чапутова (слева) (Фото: prezidentpavel / Twitter)

Президенты Чехии и Словакии Петр Павел и Зузана Чапутова приехали на Украину, сообщает чешское издание Deník N. По данным издания, оба лидера прибыли в Киев на поезде с опозданием более чем на два часа. О приезде президентов также пишет УНИАН.

Президенты отправились в пригород украинской столицы, поселок Бородянка, где находится граффити британского художника Бэнкси. Также запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем. Deník N отмечает, что это первый визит чешского президента на Украину с 2013 года, когда там побывал предшественник Павла Милош Земан.

В ночь на 28 апреля по всей Украине объявили воздушную тревогу. В ряде городов, в том числе в Киеве, звучали взрывы. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал о попадании ракет в многоэтажные здания в Умани Черкасской области.

Минобороны России не раз подчеркивало, что российские военные не атакуют гражданские объекты, а наносят удары по объектам военного управления и системам энергетики Украины.