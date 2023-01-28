Генерал Петр Павел победил на выборах президента Чехии

Отставной генерал Петр Павел выиграл президентские выборы в Чехии. Он обещает сделать политику страны более предсказуемой, укрепить связи с Западом. Что еще изменится в стране при новом лидере — в материале РБК

Петр Павел (Фото: David W Cerny / Reuters)

61-летний Петер Павел побеждает во втором туре президентских выборов в Чехии, получив 57,52% голосов после подсчета 96% протоколов. Его соперником был бывший премьер, предприниматель и лидер популистской партии ANO («Акция недовольных граждан») Андрей Бабиш, набравший 42,47%. Явка составила 70,15%.

Хотя подсчет голосов не окончен, Павла уже поздравил с победой премьер Чехии Петр Фиала. «Хорошо, что в Пражском Граде будет президент, который хочет объединить разные мнения и позиции», — сказал он (цитата по Radiožurnál).

Павел провел свою предвыборную кампанию под лозунгом «Вернем порядок и мир в Чешскую республику», обещая решение внутренних проблем и укрепление позицию Праги на международной арене. При этом одной из причин решения баллотироваться в президенты он называл желание не допустить, чтобы победили ценности, которые представляет Бабиш. По мнению Павла, Чехии нужен спокойный и понятный президент. «Главный вопрос заключается в том, будут ли продолжаться хаос и популизм, или мы вернемся к соблюдению правил... и будем надежной страной для наших союзников», — сказал Павел после первого тура (цитата по Reuters).

В отличие от двух предыдущих президентов Чехии Вацлава Клауса и Милоша Земана Павел имеет прозападные взгляды и не настроен развивать отношения с Россией или Китаем, в чем не раз упрекали Земана. Курс Павла — укрепление связей Чехии с НАТО и Евросоюзом. Однако Павел не имеет внушительного политического багажа — вся его карьера связана с военной областью.

Президент в Чехии избирается всенародным голосованием на пятилетний срок, одно лицо имеет право занимать высший пост не более двух сроков. При этом реальная власть в стране сконцентрирована в руках премьер-министра. Тем не менее именно президент утверждает кандидатуру премьера и правительство, выдвигает кандидатуры судей Конституционного суда и одобряет их назначения. Также в рамках мандата он обязан подписывать законопроекты и обладает правом вето на них. Президент является верховным главнокомандующим и должен представлять страну на международной арене.

Чем известен новый президент Чехии

В 1983 году Павел окончил Военный институт сухопутных войск в Вышкове. Службу начал командиром разведывательно-десантного взвода, затем возглавил роту. В 1985 году Павел вступил в Коммунистическую партию Чехословании и оставался ее членом до распада Чехословакии в 1989 году. «У меня нет никаких причин извиняться за вступление в Коммунистическую партию. Я никому не причинил вреда. Однако я не горжусь этим. Я верил в то, что коммунизм может быть реформирован. Позднее я понял, что это не было хорошим решением. Тем не менее я отвергаю сплошную критику от людей с коммунистическим прошлым и очернение из-за членства в Коммунистической партии», — отвечал Павел на упреки в принадлежности к КПЧ.

В 1988-1991 году Павел учился в Военной академии в Брно, затем продолжил карьеру в чешской военной разведке, в которой он прослужил до 1993 года. Его неоднократно подозревали в том, что он прошел обучение разведывательному делу перед распадом Чехословакии, но Павел отрицал это. Агентство Reuters тем не менее указывает, что в период с 1988 по 1989 год Павел прошел соответствующий учебный курс.

Известность пришла к нему после того, как он в составе миротворческой миссии ООН, действовавший на территории бывшей Югославии, провел операцию по спасению 55 французских военных в Боснии. За это на родине ему вручили медаль за героизм, а французская сторона наградила его крестом Воинской доблести с бронзовой звездой. В 2002 году Павел получил звание бригадного генерала, спустя год стал заместителем командующего Объединенными силами чешской армии, а с 2007 года — заместителем военного представителя Чехии при ЕС и НАТО в Брюсселе. К 2010 году он поднялся на ступень выше и вошел в состав особой комиссии Минобороны Чехии. С 2011 года — заместитель начальника Генштаба чешской армии, с 2012 — начальник Генштаба. В 2014 стал председателем Военного комитета НАТО — первым восточноевропейцем на данной должности, с которой ушел на пенсию в 2018 году. В 2017 году представлял НАТО на встрече с главой Генштаба России Валерием Герасимовым — первой такой встрече после присоединения Крыма к России.

Во время пандемии коронавируса в Чехии Павел запустил инициативу «Вместе сильнее», направленную на сбор средств для борьбы с пандемией, активно занимался волонтерской деятельностью и помогал больницам.

Павел был дважды женат, имеет двух сыновей от первого брака. Его вторая жена Ева Павел имеет звание полковника.

Что может измениться в чешской политике

Несмотря на ограниченные полномочия президента, предшественник Павла Земан не раз выходил за их рамки, особенно после того, как в 2021 году правительство возглавил Петр Фиала, не разделявших взглядов Земана.

Поскольку Павел с самого начала президентской гонки заручился негласной поддержкой Фиалы и правящей коалиции «Вместе», можно ожидать, что противостояние между президентом и правительством Чехии прекратится, и страна окончательно возьмет прозападный курс.

В 2023 году Чехии предстоит столкнуться с рядом проблем, которые уже начали обозначаться в 2022 году после ввода войск России на Украину. Президентский выборы показали сильную поляризацию взглядов внутри чешского общества — в первом туре выборов Павел опередил Бабиша с минимальным отрывом в 23 тыс. голосов (всего в Чехии 8,5 млн избирателей). С учетом того, что Бабиш владеет несколькими СМИ и возглавляет крупнейшую оппозиционную силу Чехии, в ближайшее время он не исчезнет с политического ландшафта страны, как и более 30% его избирателей, не поддерживающих курс нынешнего правительства.

Усилить внутренние противоречия могут инфляция и грядущая рецессия чешской экономики, прежде серьезно пострадавшей от пандемии коронавируса. «Мы прогнозируем, что Чешская Республика испытает рецессию, поскольку экономика продолжает сокращаться в зимние месяцы на фоне европейского энергетического кризиса. Даже когда кризис ослабнет весной и летом, мы не ожидаем сильного восстановления (экономики) в 2023 году», — говорит аналитик Мэтт Шервуд из Economist Intelligence Unit. По его прогнозу, страна на протяжении 2023-2024 годов также будет испытывать последствия энергетического кризиса из-за отказа от российских энергоносителей. В отличие от Польши и Германии Чехия не имеет выхода к морю и не может перейти на сжиженный природный газ, поставляемый морским путем, объясняет он.

Еще один фактор, влияющий на экономику Чехии, — украинские беженцы. Страна с февраля 2022 года приняла более 400 тыс. человек, и их число может увеличиться на фоне продолжающихся военных действий, сопровождающихся разрушением энергетической инфраструктуры. По данным министра труда и социальных дел Мариана Юречки, в настоящий момент в Чехии трудоустроены лишь порядка 100 тыс. украинских беженцев.

Экономические проблемы уже привели к протестам в стране, напоминает издание Balkan Insight. В начале сентября на улицы Праги вышли около 70 тыс. человек, и издание ожидает, что с усилением экономических проблем протестная активность в Чехии будет возрастать. Павел уже критиковал неспособность правительства донести до общественности значимость мер социальной поддержки, принятых в конце 2022 года. Также он призывал к ускорению диверсификации энергетической отрасли и обещал инициировать дискуссию по переходу с чешской кроны на евро (у него нет конкретной даты, к которой он хотел бы завершить этот процесс).

При Павле продолжится оказание военной помощи Украине, Чехия доведет свои расходы на оборону до 2% ВВП к 2024 году. «Солидарность с Украиной важна, потому что стратегия России по достижению собственных политических целей путем совершения насилия на территории независимого государства с демократически избранным правительством не должна увенчаться успехом», — заявлял Павел. По его словам, любой результат, который Россия воспримет как свою победу, будет истолкован ею как поражение Запада и свидетельство его слабости. «Это означало бы большой риск для безопасности и для нас, Россия может потом захотеть повторить аналогичный сценарий в других странах», — подчеркивал он. При этом Павел выражал желание после победы на выборах посетить Украину.

Однако Павел исключал, что Чехия отправит своих военных на Украину. «Солдат мы точно не пошлем. [...] Если бы какая-либо страна НАТО ввела организованные войска на Украину, то это означало бы вступление НАТО в войну с Россией. Государства об этом знают, и поэтому очень строго стоят на грани косвенного участия в виде поддержки Украины», — пояснял он.