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Экс-глава разведки Чехии заявил, что Запад сделал Россию сильнее

Экс-глава разведки Чехии Пелз: Запад усилил Россию и разрушил буферную Украину

Западные страны хотели ослабить Россию, но в итоге сделали ее сильнее, а также разрушили буферную Украину. Об этом заявил бывший глава военной разведки Чехии Петр Пелз (занимал пост в 1996-2001 годах) в интервью Radio Universum.

«Сегодня Украина поддерживается Западом финансово, материально, и как государство она практически больше не существует. Я не знаю, сколько десятков процентов украинской промышленности не работает», — отметил он.

Пелз добавил, что санкции, которые Запад начал вводить против России являются, во-первых, незаконными с точки зрения международного права, а во-вторых, «недальновидными», потому что речь идет о самой большой стране в мире с народом, который «предпочтет жить в землянках и питаться травой», лишь бы защищать свою страну. России «невозможно навредить, отобрав у нее Макдоналдс», заключил он.

Запад также привел Россию в объятия Китая, и теперь это «абсолютно непобедимый тандем», подчеркнул экс-глава военной разведки Чехии.

Он выразил удивление, почему США до сих пор не начали переговорный процесс с Россией, так как основной дипломатический урок заключается в том, что «ты всегда должен вести диалог» с противником.

Ранее замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что у Запада не получилось ослабить Россию, сделать ее «покорной» или «раздербанить на части». По его словам, у Москвы достаточно мощи, чтобы «поставить на место всех оборзевших недругов».

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Президент России Владимир Путин также отмечал, что за 1160 лет истории россияне поняли, что для них «смертельно опасно даже на время ослабить свой суверенитет» и отказаться от национальных интересов. Россия больше не допустит таких ошибок, заверил он.

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