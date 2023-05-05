Экс-глава разведки Чехии заявил, что Запад сделал Россию сильнее

Западные страны хотели ослабить Россию, но в итоге сделали ее сильнее, а также разрушили буферную Украину. Об этом заявил бывший глава военной разведки Чехии Петр Пелз (занимал пост в 1996-2001 годах) в интервью Radio Universum.

«Сегодня Украина поддерживается Западом финансово, материально, и как государство она практически больше не существует. Я не знаю, сколько десятков процентов украинской промышленности не работает», — отметил он.

Пелз добавил, что санкции, которые Запад начал вводить против России являются, во-первых, незаконными с точки зрения международного права, а во-вторых, «недальновидными», потому что речь идет о самой большой стране в мире с народом, который «предпочтет жить в землянках и питаться травой», лишь бы защищать свою страну. России «невозможно навредить, отобрав у нее Макдоналдс», заключил он.

Запад также привел Россию в объятия Китая, и теперь это «абсолютно непобедимый тандем», подчеркнул экс-глава военной разведки Чехии.

Он выразил удивление, почему США до сих пор не начали переговорный процесс с Россией, так как основной дипломатический урок заключается в том, что «ты всегда должен вести диалог» с противником.

Ранее замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что у Запада не получилось ослабить Россию, сделать ее «покорной» или «раздербанить на части». По его словам, у Москвы достаточно мощи, чтобы «поставить на место всех оборзевших недругов».

Президент России Владимир Путин также отмечал, что за 1160 лет истории россияне поняли, что для них «смертельно опасно даже на время ослабить свой суверенитет» и отказаться от национальных интересов. Россия больше не допустит таких ошибок, заверил он.