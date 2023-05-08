Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 6 мая
EUR ЦБ: 84,91 (-2,09) Инвестиции, 05 мая, 16:30 Курс доллара на 6 мая
USD ЦБ: 76,82 (-1,79) Инвестиции, 05 мая, 16:30
Глава МЧС вылетел в Курган из-за ситуации с лесными пожарами Общество, 00:11
Президент Чехии призвал Украину не спешить с началом контрнаступления Политика, 00:08
Пятое чемпионство подряд. Какие рекорды побил «Зенит» в РПЛ Спорт, 00:00
В Одессе прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги Политика, 07 мая, 23:36
Без машины куда угодно: квартиры рядом с метро РБК и ПИК, 07 мая, 23:30
В девяти областях Украины объявили воздушную тревогу Политика, 07 мая, 23:29
Власти Сербии начнут принимать у граждан нелегальное оружие Общество, 07 мая, 23:23
Ждать ли краха рубля в ближайшие месяцы?
Узнаем мнение ведущих экономистов России на встрече Клуба инвесторов РБК Pro. 16 мая 19:00 МСК
Присоединиться
Кеннеди-младший заявил о причастности ЦРУ к убийству его дяди Политика, 07 мая, 23:23
Кадыров описал ситуацию с «Вагнером» фразой «надо было закончить начатое» Политика, 07 мая, 22:56
Ростовские власти не подтвердили данные о взрывах над госпиталем Политика, 07 мая, 22:55
Военная операция на Украине. Главное Политика, 07 мая, 22:26
Рогов заявил о планах ВСУ по захвату Запорожской АЭС в ходе наступления Политика, 07 мая, 22:16
Карлос Алькарас выиграл «Мастерс» в Мадриде Спорт, 07 мая, 22:13
От необычной топонимики до секретных мест: неочевидные факты о Москве РБК и Forma, 07 мая, 22:10
Военная операция на Украине ,  
0 

Президент Чехии призвал Украину не спешить с началом контрнаступления

Президент Чехии Павел призвал Украину не спешить с контрнаступлением

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Украине не стоит спешить с началом контрнаступления, поскольку есть только один шанс на проведение успешной операции. Такое мнение он высказал в интервью The Guardian.

По словам Павла, на недавней встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским и премьер-министро страны Денисом Шмыгалем он предупредил, что у украинских войск нет элемента неожиданности, который способствовал успеху операций под Харьковом и Херсоном в прошлом году. Чешский президент призвал не начинать контрнаступление «прежде, чем они будут полностью подготовлены». «У кого-то может возникнуть соблазн подтолкнуть их к демонстрации каких-то результатов», — отметил Павел.

Он считает полагает, что Украина неизбежно столкнется с «ужасными потерями» во время контрнаступления, поэтому она не может позволить себе провалить его. «Это чрезвычайно требовательно с точки зрения снаряжения личного состава, логистики боеприпасов, снабжения топливом. Будет только один шанс в этом году, поэтому он должен быть успешным», — сказал чешский лидер.

Павел отметил, что Киеву не стоит «недооценивать русских», потому что у российских войск достаточно живой силы, оборудования, артиллерии и боеприпасов. «Атаковать такого врага, как Россия, будет сложно, и русские не будут застигнуты врасплох», — подчеркнул он.

В конце апреля министр обороны Украины Резников говорил, что украинские войска «в глобальном смысле, в высоком процентном режиме» готовы начать контрнаступление. «Как только будет воля Божья, погода и решение командиров — мы это сделаем», — отмечал он. Позднее министр уточнил, что Киев находится «на финишной прямой».

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк пояснял, что наступление состоится не в один день, а «будет включать в себя основное контрнаступление и каскад из десятков и сотен других действий».

Читайте на РБК Pro
Время — деньги: как накопить капитал к совершеннолетию ребенка
Наши люди на Балканах: как россияне открывают бизнес в Сербии
Изменение юридического адреса работодателя: последствия для работников
«Дедовщина» в стиле Microsoft: каково работать в GitHub — в 4 пунктах

Москва предупредила Киев о «неминуемо печальных последствиях» действий Украины, что «приведет лишь к кровопролитию и дальнейшей эскалации конфликта». При этом российские военные готовы «к любому развитию событий», уверены в МИДе. Киев не получит от контрнаступления «никаких дивидендов», убеждены в ведомстве.

Теги
Чехия Петр Павел контрнаступление Украина
Материалы по теме
Рогов заявил о сохраняющейся вероятности контрнаступления ВСУ
Политика
Пригожин второй раз за сутки сообщил о начале контрнаступления ВСУ
Политика
Зеленский заявил, что ВСУ получат самолеты после начала контрнаступления
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter