Президент Чехии призвал Украину не спешить с началом контрнаступления

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Украине не стоит спешить с началом контрнаступления, поскольку есть только один шанс на проведение успешной операции. Такое мнение он высказал в интервью The Guardian.

По словам Павла, на недавней встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским и премьер-министро страны Денисом Шмыгалем он предупредил, что у украинских войск нет элемента неожиданности, который способствовал успеху операций под Харьковом и Херсоном в прошлом году. Чешский президент призвал не начинать контрнаступление «прежде, чем они будут полностью подготовлены». «У кого-то может возникнуть соблазн подтолкнуть их к демонстрации каких-то результатов», — отметил Павел.

Он считает полагает, что Украина неизбежно столкнется с «ужасными потерями» во время контрнаступления, поэтому она не может позволить себе провалить его. «Это чрезвычайно требовательно с точки зрения снаряжения личного состава, логистики боеприпасов, снабжения топливом. Будет только один шанс в этом году, поэтому он должен быть успешным», — сказал чешский лидер.

Павел отметил, что Киеву не стоит «недооценивать русских», потому что у российских войск достаточно живой силы, оборудования, артиллерии и боеприпасов. «Атаковать такого врага, как Россия, будет сложно, и русские не будут застигнуты врасплох», — подчеркнул он.

В конце апреля министр обороны Украины Резников говорил, что украинские войска «в глобальном смысле, в высоком процентном режиме» готовы начать контрнаступление. «Как только будет воля Божья, погода и решение командиров — мы это сделаем», — отмечал он. Позднее министр уточнил, что Киев находится «на финишной прямой».

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк пояснял, что наступление состоится не в один день, а «будет включать в себя основное контрнаступление и каскад из десятков и сотен других действий».

Москва предупредила Киев о «неминуемо печальных последствиях» действий Украины, что «приведет лишь к кровопролитию и дальнейшей эскалации конфликта». При этом российские военные готовы «к любому развитию событий», уверены в МИДе. Киев не получит от контрнаступления «никаких дивидендов», убеждены в ведомстве.