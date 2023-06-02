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Высылки дипломатов ,  
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Германия заявила, что Россия «подвела черту» в сокращениях дипломатов

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Решение России выслать сотни немецких сотрудников из России «подвело черту» в данном вопросе. Об этом РБК заявили в посольстве ФРГ в России.

Речь идет о решении России, согласно которому с начала лета сотрудники немецких учреждений должны покинуть страну.

В посольстве ФРГ напомнили, что Германия ранее предписала «определенному числу аккредитованных сотрудников российских дипломатических и консульских представительств» покинуть ФРГ. «В Германии они занимались деятельностью, противоречащей Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях», — заявили в посольстве. После этого и последовало решение России о немецких служащих. В посольстве ФРГ считают, что такой шаг России «ничем не оправдан», а сами сотрудники не совершили «никаких предосудительных действий».

Материал дополняется

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