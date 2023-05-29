МИД пригрозил «весьма чувствительным ответом» Германии

Захарова раскритиковала «намеки» со стороны Германии, которая ранее пообещала ответить на меры Москвы. С начала июня в России начнет действовать лимит по сотрудникам немецких диппредставительств, культурных и других организаций

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Германию ожидает «весьма чувствительный ответ», если она решит сократить российское дипломатическое присутствие в стране, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

Ранее Sueddeutsche Zeitung сообщала, что с начала июня нескольким сотням граждан Германии придется покинуть Россию, поскольку Москва решила сократить число сотрудников немецких учреждений в стране после высылки своих дипломатов со стороны Берлина. В Германии это решение назвали «ничем не оправданным» и пообещали дать ответ.

«Что до намеков германской стороны на возможные новые недружественные шаги по сокращению российского дипломатического и консульского присутствия в ФРГ, то наш ответ в случае их реализации будет неминуемым и весьма чувствительным», — заявила на это Захарова.

Sueddeutsche Zeitung (SZ) со ссылкой на МИД Германии пишет, что Россия ввела лимит по сотрудникам немецких диппредставительств, культурных и других организаций в апреле в ответ на высылку российских дипломатов. Ограничение начнет действовать с начала июня.

В немецком МИДе не уточнили, скольким гражданам придется покинуть Россию. По информации SZ, речь идет о «трехзначном числе» — это дипломаты, культурные посредники, преподаватели немецкой школы в Москве (школа имени Фридриха Йозефа Гааза при посольстве Германии) и сотрудники Гете-Института. В итоге в России должны остаться около 350 человек, отмечает издание.

Таким образом, как заявила Захарова, Россия ответила «на недружественные акции Берлина» и теперь «счет» между странами равный. В Германии с этим не согласились и обещали принять меры, «нацеленные на соблюдение фактического паритета в отношении российского присутствия в Германии на практике». Как заявили в МИД страны, решение Москвы «ничем не оправдано» и вынуждает Берлин серьезно сократить свое присутствие в стране «по всем направлениям». Российские власти же знали, что их решение «коснется большого числа российских граждан, работавших в германских загранпредставительствах, культурных организациях и школах в России, которые тем самым лишатся своих рабочих мест», добавили в ведомстве.