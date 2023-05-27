В Берлине сообщили о решении России выслать сотни немецких служащих

В МИД Германии заявили, что Россия установила предел численности сотрудников немецких учреждений в стране, из-за чего с июня сотням немцев придется уехать. Это дипломаты, преподаватели и сотрудники Гете-Института

Фото: Federico Gambarini / dpa / Global Look Press

С начала лета нескольким сотням граждан Германии придется покинуть Россию из-за решения Москвы сократить число сотрудников немецких учреждений в стране, сообщает Sueddeutsche Zeitung.

Газета ссылается на МИД Германии, по данным которого российское министерство в апреле ввело верхний предел численности сотрудников немецких дипломатических представительств, культурных и иных организаций в России. Это стало ответом на высылку российских дипломатов из Германии. «Ограничение, установленное Россией с начала июня, требует серьезного сокращения во всех областях нашего присутствия в стране», — заявили в ведомстве.

Там не уточнили, скольким людям предписано покинуть страну. По данным газеты, речь идет о «трехзначном числе» — это дипломаты, культурные посредники, преподаватели немецкой школы в Москве (школа имени Фридриха Йозефа Гааза при посольстве Германии) и сотрудники Гете-Института. В итоге, сообщает издание, в стране должны остаться около 350 человек.

Источники газеты сообщили, что Берлин пытался отговорить Москву от этого шага, но безуспешно; они полагают, что некоторые учреждения придется закрыть.

В МИД Германии заявили газете, что считают решение России «односторонним, необоснованным и непонятным». Ведомство сообщило, что «обеспечит минимальное присутствие культурных посредников в России при одновременном обеспечении дипломатического присутствия», для этого придется резко сократить число сотрудников «во всех областях». В министерстве добавили, что в ответ постараются соблюдать «реальный баланс» относительно российского присутствия в Германии.

22 апреля российский МИД сообщил, что Германия приняла решение о массовой высылке российских дипломатов, не уточнив их число. По данным «РИА Новости», их более 20 человек. В Берлине это объяснили желанием снизить активность российских спецслужб в стране. Месяцем ранее издание Focus писало, что власти заподозрили десятки дипломатов в использовании своего статуса с целью получения политических, экономических, военных и научных сведений для диверсионных и дезинформационных операций.

Россия осудила действия Берлина, который «продолжает демонстративно разрушать весь массив российско-германских отношений, включая их дипломатическое измерение», и в ответ объявила о высылке более 20 немецких дипломатов. Bild сообщал, что речь шла о 34 дипломатических сотрудниках.