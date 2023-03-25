Focus узнал о планах Германии выслать более 30 российских дипломатов

Глава МИД Германии Анналена Бербок планирует выслать более 30 аккредитованных российских дипломатов. Об этом сообщает Focus со ссылкой на источники.

Как пишет издание, немецкие органы безопасности подозревают дипломатов в использовании дипломатического статуса для нелегального получения политических, экономических, военных, научных данных для использования в диверсионных и дезинформационных операциях.

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