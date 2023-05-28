Германия пообещала ответ на решение России по дипломатическим сотрудникам

Посольство Германии в России (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Германия предпримет шаги для достижения паритета по числу дипломатических сотрудников, работающих в ФРГ и России, после решения Москвы по ограничению количества работников немецких дипмиссий, заявили в посольстве Германии. Там также сообщили, что ограничения на максимальную численность сотрудников в представительствах ФРГ вступают в силу с начала июня.

«Учитывая введенные российской стороной в одностороннем порядке ограничения, Федеративная Республика Германия предпримет шаги, нацеленные на соблюдение фактического паритета в отношении российского присутствия в Германии на практике», — цитирует заявление посольства «РИА Новости».

Газета Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на МИД Германии в конце мая писала, что с начала лета сотням гражданам ФРГ придется покинуть Россию из-за решения Москвы сократить число сотрудников немецких учреждений.

Точное число тех, кто покинет страну, издание не называло, но уточнило, что речь идет в том числе о дипломатах, культурных посредниках и преподавателях школы при посольстве и Институте Гёте. Филиал последнего в Петербурге, по данным «Фонтанки», уже приостановил занятия по немецкому языку.