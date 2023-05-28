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Высылки дипломатов ,  
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Захарова заявила о «равном счете» после ответа Берлину по дипломатам

Захарова: Россия ответит на враждебные шаги Германии, сейчас между странами равный счет
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Решением ограничить число работников немецких дипмиссий Россия дала Берлину ответ на недружественные действия, теперь «счет» между странами равный. Об этом РБК заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«Россия дала ответ на недружественные акции Берлина. И так называемый счет равный. Если же немцы предпримут новые враждебные шаги, то наш ответ не заставит себя ждать», — сказала она.

В конце мая газета Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на МИД Германии сообщила, что с начала лета сотням немецких гражданам придется покинуть Россию из-за решения Москвы сократить число сотрудников загранучреждений Германии. Точное число тех, кто покинет страну, издание не называло, но уточняло, что речь идет в том числе о дипломатах, культурных посредниках и преподавателях школы при посольстве и Институте Гёте.

После этого в посольстве Германии заявили, что Берлин предпримет ответные шаги для достижения паритета по числу дипломатических сотрудников, работающих в ФРГ и России. Там уточнили, что введенные российской стороной ограничения должны вступить в силу в начале июня. Решение Москвы посольство сочло «ничем не оправданным». В немецком МИДе сказали Sueddeutsche Zeitung, что считают решение России «односторонним, необоснованным и непонятным».

Ранее, 22 апреля, МИД России сообщил о решении Берлина массово выслать российских дипломатов. Их число в ведомстве не уточняли. «РИА Новости» писало, что их более 20 человек. Берлин объяснил этот шаг желанием снизить активность российских спецслужб в стране. Месяцем ранее издание Focus писало, что власти заподозрили десятки дипломатов в использовании своего статуса с целью получения политических, экономических, военных и научных сведений для диверсионных и дезинформационных операций.

Россия осудила действия Берлина и объявила о высылке более чем 20 немецких дипломатов. Bild сообщал, что речь шла о 34 дипломатических сотрудниках.

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Теги
Мария Захарова дипломаты Германия новости

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