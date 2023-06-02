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США предложат России переговоры о контроле над ядерными вооружениями

Washington Post: США готовы предложить России переговоры о контроле за ядерным вооружением
Белый дом готов провести с Россией переговоры о будущем соглашении по контролю над ядерными вооружениями. В российском МИДе ранее говорили, что такой диалог возможен только с учетом интересов Москвы
Джейк Салливан
Джейк Салливан (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

США готовы начать переговоры с Россией о создании новой системы контроля над ядерными вооружениями, которая могла бы действовать по истечении в 2026 году Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3), сообщают The Washington Post и AP.

По данным источников, такое предложение озвучит помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, который позже 2 июня выступит перед вашингтонской Ассоциацией по контролю над вооружениями.

Салливан даст понять, что США готовы к диалогу без предварительных условий по созданию такой новой системы, «касающихся ядерных рисков». Однако он отметит, что ограничения на количество ядерного оружия, которые примет Вашингтон, будут зависеть не только от размера российского ядерного арсенала, но и темпов наращивания ядерных сил в Китае.

Также, по словам собеседников AP, помощник Джо Байдена подчеркнет, что США по-прежнему будут соблюдать условия ДСНВ, если Россия сделает то же самое.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту тему, сообщил 2 июня, что «пока каких-то наметок на этот счет нет». «Хотя должны быть однозначно», — сказал он.

В российском МИДе в апреле заявили, что диалог с Вашингтоном о ядерном оружии возможен только на паритетной основе и с учетом интересов Москвы.

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Договор СНВ-3 пришел на смену договору, который в 1991 году подписали президенты Михаил Горбачев и Джордж Буш-старший. Новое соглашение в 2010 году заключили Дмитрий Медведев и Барак Обама, его срок истекает в 2026 году. Согласно документу каждая сторона может иметь не более 1550 готовых к использованию ядерных боеголовок; не более 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подлодок (БРПЛ) и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев; не больше 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков.

В феврале Россия приостановила участие в соглашении, президент Владимир Путин обосновал это стремлением США и НАТО нанести «стратегическое поражение» и отказами Москве в инспекциях американских объектов, предусмотренных договором. Российская сторона заверила, что продолжит соблюдать положения СНВ-3, касающиеся количества носителей ядерных боезарядов, и обмениваться с Вашингтоном уведомлениями о пусках баллистических ракет.

В Госдепартаменте США назвали безответственным решение России, а Джо Байден заявил, что Путин сделал «большую ошибку». При этом американский лидер не увидел признаков желания Путина использовать ядерное оружие. Вашингтон в инициативном порядке опубликовал данные о количестве стратегических наступательных вооружений по состоянию на 1 марта, однако в МИД России заявили, что Москва этого делать не будет. На этом фоне США перестали уведомлять российскую сторону о статусе и местонахождении объектов, попадающих под действие ДСНВ.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
При участии
Семен Нехорошкин
СНВ ядерное оружие Джейк Салливан США
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