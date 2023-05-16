МИД исключил публикацию Россией данных о числе ракет вслед за США

МИД: Россия в ответ на публикацию Госдепом не будет обнародовать свои данные по ДСНВ

Стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой мобильного базирования ПГРК «Ярс» (Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости)

Россия не станет публиковать данные о суммарных количествах стратегических наступательных вооружений в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), после публикации американском Госдепом этой информации в инициативном порядке, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Нет, мы не будем. Мы это никак не рассматриваем, мы это прочитали. Коллеги в других ведомствах это тоже посмотрели. Через какое-то время спишем в архив, но определяемся по ситуации мы теперь исходя из совершенно других подходов и принципов. ДСНВ приостановлен», — сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос (цитата по «РИА Новости»).

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