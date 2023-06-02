В Лондоне заявили о подходящих к концу запасах западного оружия для Киева

По мере продолжения военных действий Британия и другие страны Запада вынуждены закупать больше оружия для Киева, а не предоставлять его из своих запасов, сообщил Бен Уоллес

Бен Уоллес (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Западные страны продолжат оказывать Украине военную и финансовую помощь, при этом не подталкивая Киев к переговорам с Москвой; однако по мере затягивания боевых действий запасы вооружений у Великобритании и других государств подходят к концу, сказал The Washongton Post глава британского Минобороны Бен Уоллес.

«Но мы видим реальность, которая заключается в том, что у всех нас заканчивается оружие, которое мы могли бы пожертвовать Украине для обороны», — заявил Уоллес. По словам министра, Британия и союзники теперь закупают больше оружия для Киева, а не предоставляют его из своих запасов.

Как пишет WP, Уоллес, оценивая успех будущего контрнаступления Вооруженных сил Украины, заявил, что настроен «более оптимистично», чем представители американской разведки. Согласно утечке документов Пентагона, о которой газета писала ранее, там сомневаются, что Киеву, который стремится вернуть утраченные территории, удастся сильно продвинуться при выполнении этой задачи. Уоллес допускает, что у Украины есть возможность вернуть Крым, «когда у российских сил закончится необходимое оборудование». Полуостров вошел в состав России после референдума в 2014 году. Большинство стран не признают его законность, а российские власти называют вопрос принадлежности Крыма закрытым. Президент Владимир Путин обещал защищать Россию «всеми имеющимися у нас силами и средствами».

Великобритания возглавляет Международный фонд помощи Украине (IFU), созданный в августе 2022 года для закупки и поставок оружия Киеву. В фонд входят Норвегия, Нидерланды, Дания и Швеция, по состоянию на март они внесли в общей сложности более £520 млн (более $650 млн). Весной в фонде объявили о планах приобрести современное вооружение, в том числе ракеты дальностью от 100 до 300 км, для передачи Киеву.

Помимо этого, Великобритания договорилась с Нидерландами создать международную коалицию по закупкам истребителей F-16 для Украины.

Лондон среди прочего передал Киеву танки Challenger 2 (основной боевой танк Сухопутных войск Великобритании), снаряды с обедненным ураном и крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.

Российские власти критикуют поставки западного оружия Украине, заявляя, что это затягивает конфликт. При этом в Кремле считают, что британское вооружение не существенно изменит ход боевых действий.