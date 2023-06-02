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Трамп заявил, что работал с Путиным над отказом от ядерных вооружений

Бывший президент США заявил, что работал с Путиным над отказом от ядерных вооружений
Ранее Трамп говорил о своем желании избавиться от ядерных вооружений. Но то же самое, по его мнению, должны сделать власти России и Китая
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Brandon Bell / Getty Images)

Бывший президент США Дональд Трамп работал со своим российским коллегой Владимиром Путиным над отказом от ядерного оружия, когда находился во главе американской администрации. Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Я работал с Путиным над тем, чтобы начать избавляться от ядерного оружия», — утверждает он (цитата по ТАСС). По мнению бывшего главы американской администрации, сейчас США живут «в самое опасное время в истории страны» из-за вероятности развязывания войны с применением ядерного оружия.

В интервью Fox News 2019 года Трамп, тогда занимавший пост президента США, заявил, что ему хотелось бы избавиться от ядерных вооружений. То же самое, отметил глава государства, должны сделать власти России и Китая.

До этого источники The Washington Post и CNN в администрации американского лидера рассказали, что Трамп поручил сотрудникам Белого дома подготовить почву для заключения в дальнейшем трехстороннего соглашения о контроле над ядерным оружием с Россией и Китаем. Кроме того, отмечает CNN, в администрации США разрабатывали соглашение, которое должно прийти на смену договору между Москвой и Вашингтоном о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3).

В конце февраля Россия приостановила свое участие в договоре. Президент Владимир Путин объяснял, что Москве не дают проводить полноценные инспекции в рамках договора, а заявки на осмотр объектов остаются без ответа или отклоняются по формальным причинам. «И что, после этого они как ни в чем не бывало собираются разъезжать по нашим оборонным объектам, в том числе новейшим?» — говорил он.

Тем не менее в российском Минобороны заверили, что Москва продолжит соблюдать положения СНВ-3, касающиеся количества носителей ядерных боезарядов. Кроме того, Россия продолжит обмениваться с американской стороной уведомлениями о пусках баллистических ракет, пообещали в МИДе.

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В Госдепартаменте США объявили, что Вашингтон с 1 июня 2023 года перестанет уведомлять Россию о статусе и местонахождении объектов, подпадающих под действие СНВ-3. В то же время США продолжат предоставлять России уведомления о запусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок. Однако перестанет предоставлять в одностороннем порядке телеметрическую информацию об этих запусках.

Вашингтон также отказал в содействии инспекциям по СНВ-3 и аннулирует визы российским инспекторам, членам экипажей воздушных судов, а также аннулирует постоянные дипломатические разрешения, выданные российским инспекционным самолетам.

Президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама подписали договор СНВ-3 в 2010 году. Его действие началось год спустя, изначально — на срок десять лет, затем его продлили до 2026 года.

Стороны обязались иметь не более:

  • 1550 готовых к использованию ядерных зарядов;
  • 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подлодок (БРПЛ) и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев;
  • 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков.

Страны договорились также проводить взаимные инспекции на базах МБР, подводных лодках и авиационных базах.

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Яна Ломакина
Дональд Трамп Владимир Путин ядерное вооружение
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик

14 июня 1946 года
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политик, президент России

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