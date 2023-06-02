Трамп заявил, что работал с Путиным над отказом от ядерных вооружений
Бывший президент США Дональд Трамп работал со своим российским коллегой Владимиром Путиным над отказом от ядерного оружия, когда находился во главе американской администрации. Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News.
«Я работал с Путиным над тем, чтобы начать избавляться от ядерного оружия», — утверждает он (цитата по ТАСС). По мнению бывшего главы американской администрации, сейчас США живут «в самое опасное время в истории страны» из-за вероятности развязывания войны с применением ядерного оружия.
В интервью Fox News 2019 года Трамп, тогда занимавший пост президента США, заявил, что ему хотелось бы избавиться от ядерных вооружений. То же самое, отметил глава государства, должны сделать власти России и Китая.
До этого источники The Washington Post и CNN в администрации американского лидера рассказали, что Трамп поручил сотрудникам Белого дома подготовить почву для заключения в дальнейшем трехстороннего соглашения о контроле над ядерным оружием с Россией и Китаем. Кроме того, отмечает CNN, в администрации США разрабатывали соглашение, которое должно прийти на смену договору между Москвой и Вашингтоном о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3).
В конце февраля Россия приостановила свое участие в договоре. Президент Владимир Путин объяснял, что Москве не дают проводить полноценные инспекции в рамках договора, а заявки на осмотр объектов остаются без ответа или отклоняются по формальным причинам. «И что, после этого они как ни в чем не бывало собираются разъезжать по нашим оборонным объектам, в том числе новейшим?» — говорил он.
Тем не менее в российском Минобороны заверили, что Москва продолжит соблюдать положения СНВ-3, касающиеся количества носителей ядерных боезарядов. Кроме того, Россия продолжит обмениваться с американской стороной уведомлениями о пусках баллистических ракет, пообещали в МИДе.
В Госдепартаменте США объявили, что Вашингтон с 1 июня 2023 года перестанет уведомлять Россию о статусе и местонахождении объектов, подпадающих под действие СНВ-3. В то же время США продолжат предоставлять России уведомления о запусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок. Однако перестанет предоставлять в одностороннем порядке телеметрическую информацию об этих запусках.
Вашингтон также отказал в содействии инспекциям по СНВ-3 и аннулирует визы российским инспекторам, членам экипажей воздушных судов, а также аннулирует постоянные дипломатические разрешения, выданные российским инспекционным самолетам.
Президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама подписали договор СНВ-3 в 2010 году. Его действие началось год спустя, изначально — на срок десять лет, затем его продлили до 2026 года.
Стороны обязались иметь не более:
- 1550 готовых к использованию ядерных зарядов;
- 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подлодок (БРПЛ) и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев;
- 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков.
Страны договорились также проводить взаимные инспекции на базах МБР, подводных лодках и авиационных базах.