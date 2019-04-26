Трамп выступил за отказ от ядерных вооружений

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 64,66 +0,33 EUR Бирж. 71,98 +0,22 Brent 74,95 +0,70% USD Нал. 65,30 63,70 EUR Нал. 72,90 71,14 USD ЦБ 64,68 +0,70 EUR ЦБ 72,11 +0,40 EUR/USD 1,1130 -0,0026 BTC/USD Бирж. 5 422,50 +201,50 IMOEX 2 560,94 -0,70% RTSI 1 245,98 -1,42% DJIA 26 462,08 -0,51% Nasdaq 8 118,68 +0,21%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 26 апреля
USD ЦБ: 64,68 (+0,7) Quote, 25 апр, 12:10
Курс евро на 26 апреля
EUR ЦБ: 72,11 (+0,4) Quote, 25 апр, 12:10
Трамп выступил за отказ от ядерных вооружений Политика, 06:22 Самолет AzurAir вернулся в Красноярск из-за проблем с двигателем Общество, 06:17 Футбольный сленг: пройди тест и сыграй в турнире с призами РБК и Футболер, 06:15 Власти направят ₽28 млрд на разработку криптостойкого оборудования для 5G Технологии и медиа, 06:00 Ким Чен Ын возложил цветы к мемориалу боевой славы во Владивостоке Политика, 05:48 Артемий Лебедев показал непринятые варианты логотипа «ВКонтакте» Технологии и медиа, 05:12 Пожарные спасли более 20 человек из горящего дома в Москве Общество, 04:46 Facebook заподозрили в незаконном хранении данных миллионов человек Общество, 04:35 Земан возложил на Порошенко ответственность за ситуацию в Донбассе Политика, 04:19 Организаторы заявили об отмене мероприятия с участием Ким Чен Ына Политика, 03:57 СМИ узнали о желании Трампа заключить ядерный договор с Россией и Китаем Политика, 03:56 Нечего надеть: подберите гардероб на весну за одну минуту РБК и KUPIVIP.RU, 03:47 Штаб Зеленского счел сужение прав президента «ударом под дых» избирателям Политика, 03:31 Овечкин согласился сыграть за сборную Россию на чемпионате мира по хоккею Общество, 03:22
Политика ,  
0 
Трамп выступил за отказ от ядерных вооружений
«Мы все должны избавиться от ядерных вооружений», — заявил президент США. Ранее Washington Post и CNN узнали о желании американского лидера заключить трехстороннее ядерное соглашение с Россией и Китаем
Дональд Трамп (Фото: John Amis / AP)

Президент США Дональд Трамп, комментируя встречу президента России Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына, заявил, что ему хотелось бы избавиться от ядерных вооружений. То же самое, отметил глава государства, должны сделать власти России и Китая. Такую точку зрения он выразил в телефонном интервью телеканалу Fox News.

Говоря об этом, он отметил, что видел накануне, как Путин «заявил, что рад возможности помогать [США] с [лидером КНДР] Ким Чен Ыном и Северной Кореей». «Мы хотим избавиться от ядерного оружия, мы все должны. Россия должна избавиться от него, Китай должен избавиться от него», — подчеркнул президент США.

В 2017 году, когда обстановка на Корейском полуострове была напряженной, он сам говорил о готовности Вашингтона защищать себя и своих союзников, используя весь спектр дипломатических и ядерных возможностей.

Ранее, 26 апреля, источники The Washington Post и CNN в администрации американского лидера рассказали, что Трамп поручил сотрудникам Белого дома подготовить почву для заключения в дальнейшем трехстороннего соглашения о контроле над ядерным оружием с Россией и Китаем. Целью этих усилий, по информации собеседников канала и издания, является попытка ограничить не регулируемые никакими договорами российские ядерные вооружения, а также убедить Китай присоединиться к пакту, и впервые ограничить или проверить его возможности.

Политика
Трамп заявил о готовности США применить ядерное оружие против Пхеньяна

Кроме того, отмечает CNN, в администрации США разрабатывают соглашение, которое должно прийти на смену Договору между Москвой и Вашингтоном о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ, также известный как новый СНВ и СНВ-3). Его действие должно истечь в 2021 году. Документ стороны подписали в 2010-м.

Согласно ему, Россия и США должны сократить свои стратегические наступательные вооружения так, чтобы суммарное количество этих СНВ не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков.

Также каждой из сторон разрешено иметь до 1550 единиц ядерных боезарядов, 800 единиц — для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. После окончания срока действия договор может быть продлен на пять лет.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Дональд Трамп, ядерные вооружения
Материалы по теме
СМИ узнали о желании Трампа заключить ядерный договор с Россией и Китаем
Политика
Евросоюз и Япония потребовали от КНДР ликвидировать ядерное оружие
Политика
Патриарх Филарет напомнил Зеленскому об отказе Украины от ядерного оружия
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter