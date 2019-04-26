Трамп выступил за отказ от ядерных вооружений

«Мы все должны избавиться от ядерных вооружений», — заявил президент США. Ранее Washington Post и CNN узнали о желании американского лидера заключить трехстороннее ядерное соглашение с Россией и Китаем

Дональд Трамп (Фото: John Amis / AP)

Президент США Дональд Трамп, комментируя встречу президента России Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына, заявил, что ему хотелось бы избавиться от ядерных вооружений. То же самое, отметил глава государства, должны сделать власти России и Китая. Такую точку зрения он выразил в телефонном интервью телеканалу Fox News.

Говоря об этом, он отметил, что видел накануне, как Путин «заявил, что рад возможности помогать [США] с [лидером КНДР] Ким Чен Ыном и Северной Кореей». «Мы хотим избавиться от ядерного оружия, мы все должны. Россия должна избавиться от него, Китай должен избавиться от него», — подчеркнул президент США.

В 2017 году, когда обстановка на Корейском полуострове была напряженной, он сам говорил о готовности Вашингтона защищать себя и своих союзников, используя весь спектр дипломатических и ядерных возможностей.

Ранее, 26 апреля, источники The Washington Post и CNN в администрации американского лидера рассказали, что Трамп поручил сотрудникам Белого дома подготовить почву для заключения в дальнейшем трехстороннего соглашения о контроле над ядерным оружием с Россией и Китаем. Целью этих усилий, по информации собеседников канала и издания, является попытка ограничить не регулируемые никакими договорами российские ядерные вооружения, а также убедить Китай присоединиться к пакту, и впервые ограничить или проверить его возможности.