Сенатор решил убедить Трампа продлить договор о ядерном оружии с Москвой

В законопроекте сенатор Менендес призвал к немедленному продлению договора СНВ-3, если президент Дональд Трамп не решит, что Россия нарушает его положения

Роберт Менендес (Фото: Zach Gibson / Getty Images)

Старший демократ комитета по иностранным делам сената Роберт Менендес (штат Нью-Джерси) представил законопроект, который призывает к «немедленному продлению» Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом сообщается на сайте сенатора.

Договор СНВ-3 между Россией и США был заключен в 2010 году, он предусматривает сокращение числа развернутых боезарядов, межконтинентальных баллистических ракет и ракет, размещенных на подлодках и тяжелых бомбардировщиках. Действие соглашения истекает в 2021 году. О его продлении стороны все еще не договорились.

В документе Менендес предложил продлить договор, если президент США Дональд Трамп не придет к выводу о том, что Россия нарушает соглашение, и не проинформирует об этом Конгресс. По мнению сенатора, соглашение должно действовать до февраля 2026 года, если на это согласятся и Вашингтон, и Москва.

Если до 3 ноября текущего года Трамп не продлит действие СНВ-3, США не должны предпринимать каких-либо действий, которые привели бы к нарушению соглашения до тех пор, пока оно остается в силе, также говорится в документе. В этом случае в период с 20 января по 5 февраля 2021 года должна быть создана возможность для продления договора.

Также Менендес призывает правительство США выработать последовательную стратегию для вовлечения Китая в вопрос контроля над вооружениями.