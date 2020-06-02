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Сенатор решил убедить Трампа продлить договор о ядерном оружии с Москвой

В законопроекте сенатор Менендес призвал к немедленному продлению договора СНВ-3, если президент Дональд Трамп не решит, что Россия нарушает его положения
Роберт Менендес
Роберт Менендес (Фото: Zach Gibson / Getty Images)

Старший демократ комитета по иностранным делам сената Роберт Менендес (штат Нью-Джерси) представил законопроект, который призывает к «немедленному продлению» Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом сообщается на сайте сенатора.

Договор СНВ-3 между Россией и США был заключен в 2010 году, он предусматривает сокращение числа развернутых боезарядов, межконтинентальных баллистических ракет и ракет, размещенных на подлодках и тяжелых бомбардировщиках. Действие соглашения истекает в 2021 году. О его продлении стороны все еще не договорились.

В документе Менендес предложил продлить договор, если президент США Дональд Трамп не придет к выводу о том, что Россия нарушает соглашение, и не проинформирует об этом Конгресс. По мнению сенатора, соглашение должно действовать до февраля 2026 года, если на это согласятся и Вашингтон, и Москва.

Если до 3 ноября текущего года Трамп не продлит действие СНВ-3, США не должны предпринимать каких-либо действий, которые привели бы к нарушению соглашения до тех пор, пока оно остается в силе, также говорится в документе. В этом случае в период с 20 января по 5 февраля 2021 года должна быть создана возможность для продления договора.

Также Менендес призывает правительство США выработать последовательную стратегию для вовлечения Китая в вопрос контроля над вооружениями.

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Москва и Вашингтон давно ведут дискуссию о продлении СНВ-3. В декабре 2019 года президент Владимир Путин сообщил, что Россия готова продлить соглашение «без всяких предварительных условий» до конца года. По словам президента, все предложения России по этому поводу «на столе», однако никакой реакции от США пока не было получено.

В начале февраля 2020 года США заявили, что готовы начать переговоры с Россией по контролю над вооружениями и по ядерному вопросу, «которые важны для безопасности всех стран, не только США и России».

Однако в конце месяца постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщал, что Россия все еще ждет ответа от Вашингтона по вопросу продления действия СНВ-3. При этом в МИД России отмечали, что у стран уже не осталось времени на то, чтобы выработать содержательное соглашение за оставшийся до истечения договора срок.

В начале мая спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли озвучил основное условие для продления СНВ-3 — Россия должна убедить Китай участвовать в диалоге по вопросу контроля над вооружениями. По словам Биллингсли, отсутствие китайской стороны в переговорах — одна из главных проблем.

Авторы: Наталия Анисимова, Мария Лисицына
Теги: СНВ, ядерное вооружение, Дональд Трамп
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