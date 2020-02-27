МИД заявил о невозможности разработать новый договор СНВ в срок

У Москвы и Вашингтона уже не осталось времени для выработки нового соглашения, поскольку до истечения срока действия СНВ-3 остался год. Договориться за это время стороны не успеют

Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем (Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости)

У России и США уже не осталось времени на то, чтобы выработать новую версию Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) до истечения срока действия нынешнего соглашения (февраль 2021 года). Об этом заявил заместитель директора департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Леонтьев, передает ТАСС.

По его словам, «в отсутствие какой-то последующей договоренности понятно, что выработать за оставшееся время что-либо содержательное уже нельзя при всем желании сторон». Леонтьев также отметил, что текст действующего договора, который был подписан в 2010 году, готовился около года, однако новое соглашение потребовало бы больше времени, поскольку «сейчас ситуация существенно более сложная».

Леонтьев также сообщил, что Госдепартамент США так и не дал ответа на предложение МИДа провести консультации по новому договору.

В начале декабря президент России Владимир Путин предложил США продлить договор СНВ-3 без предварительных условий. В среду постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия все еще ждет ответа от Белого дома.