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Политика ,  
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МИД заявил о невозможности разработать новый договор СНВ в срок

У Москвы и Вашингтона уже не осталось времени для выработки нового соглашения, поскольку до истечения срока действия СНВ-3 остался год. Договориться за это время стороны не успеют
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем (Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости)

У России и США уже не осталось времени на то, чтобы выработать новую версию Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) до истечения срока действия нынешнего соглашения (февраль 2021 года). Об этом заявил заместитель директора департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Леонтьев, передает ТАСС.

По его словам, «в отсутствие какой-то последующей договоренности понятно, что выработать за оставшееся время что-либо содержательное уже нельзя при всем желании сторон». Леонтьев также отметил, что текст действующего договора, который был подписан в 2010 году, готовился около года, однако новое соглашение потребовало бы больше времени, поскольку «сейчас ситуация существенно более сложная».

Леонтьев также сообщил, что Госдепартамент США так и не дал ответа на предложение МИДа провести консультации по новому договору.

Небензя заявил об ожидании Россией ответа США о продлении СНВ-3
Политика

В начале декабря президент России Владимир Путин предложил США продлить договор СНВ-3 без предварительных условий. В среду постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия все еще ждет ответа от Белого дома.

Договор СНВ-3 был заключен между Россией и США и вступил в силу 5 февраля 2011 года. На данный момент это единственный договор, который ограничивает стратегические ядерные вооружения двух стран. Он предусматривает сокращение развернутых ядерных боезарядов, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков, а также обмен данными между США и Россией.

Автор: Мария Лисицына
Теги: СНВ, МИД РФ
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