В США объявили о переговорах с Россией по контролю вооружения

Соединенные Штаты готовы начать переговоры с Россией по контролю над вооружением. Об этом на брифинге заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен, передает телеканал C-SPAN.

«Скоро мы начнем переговоры по вопросам контроля над вооружениями и ядерной проблеме, которые важны для безопасности всех стран, не только США и России», — сказал он.

О’Брайен добавил, что Вашингтон планирует и дальше «противостоять» России, когда это необходимо, однако в то же время будут вестись переговоры.

В августе прошлого года США вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), который ограничивал характеристики производимых ракет. Причиной тому, заявляли в Вашингтоне, стала разработка в России ракеты 9М729. Российская сторона, в свою очередь, выступала против развертывания пусковых установок Mk-41 в Румынии.