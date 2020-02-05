В США объявили о переговорах с Россией по контролю вооружения

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 63,17 (-0,26) Quote, 12:47
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 69,74 (-0,38) Quote, 12:47
Крушение самолета Boeing в аэропорту Стамбула. Фоторепортаж Общество, 20:53  Принадлежащий Коломойскому украинский телеканал сообщил об обысках Общество, 20:51 В Госдуме подготовили законопроект против повышения цен в аптеках Общество, 20:43 Родители жившей в медцентре девочки обжалуют передачу ее органам опеки Общество, 20:40 «Ситимобил» допустил повышение цен на поездки из-за сбоя у «Яндекса» Технологии и медиа, 20:35 «Спартак» проиграл «Локомотиву» на Кубке «Матч Премьер» Спорт, 20:25 Суд в Москве арестовал обвиняемого в избиении пасынка мужчину Общество, 20:14 Московское «Динамо» выиграло второй за день матч на тренировочном сборе Спорт, 19:44 В Сети появилось видео с выкатившимся за пределы ВПП в Стамбуле самолетом Общество, 19:42 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:22 При крушении самолета в аэропорту Стамбула никто не погиб Общество, 19:21 В США объявили о переговорах с Россией по контролю вооружения Политика, 19:16 Представитель Зеленского заявил о неготовности Украины к возврату Крыма Политика, 19:06 Суд передал органам опеки прожившую пять лет в медицинском центре девочку Общество, 19:02
Политика ,  
0 

В США объявили о переговорах с Россией по контролю вооружения

Соединенные Штаты готовы начать переговоры с Россией по контролю над вооружением. Об этом на брифинге заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен, передает телеканал C-SPAN.

«Скоро мы начнем переговоры по вопросам контроля над вооружениями и ядерной проблеме, которые важны для безопасности всех стран, не только США и России», — сказал он.

О’Брайен добавил, что Вашингтон планирует и дальше «противостоять» России, когда это необходимо, однако в то же время будут вестись переговоры.

Путин заявил о разрушении мировой системы контроля над вооружениями
Политика

В августе прошлого года США вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), который ограничивал характеристики производимых ракет. Причиной тому, заявляли в Вашингтоне, стала разработка в России ракеты 9М729. Российская сторона, в свою очередь, выступала против развертывания пусковых установок Mk-41 в Румынии.

После выхода из соглашения провели два испытания с ракетами, нарушающими договор. Обе ракеты пролетели более 500 км.

Между Россией и США по-прежнему действует договор о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3). Он остается единственным действующим договором об ограничении вооружений и истекает в феврале 2021 года.

Теги: США, Россия, вооружение
Материалы по теме
Путин заявил о разрушении мировой системы контроля над вооружениями
Политика
Путин заявил об опередившей другие страны в сфере вооружений России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter