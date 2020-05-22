В Белом доме анонсировали важные переговоры с Россией по вооружениям

На фоне заявления президента США Дональда Трампа о выходе страны из Договора по открытому небу его помощник анонсировал «важные переговоры» с Россией по контролю над вооружениями. Вашингтон не планирует покидать СНВ-3, отметил он

Роберт О'Брайен (Фото: Stefani Reynolds / Consolidated News Photos / Global Look Press)

США в скором времени проведут с Россией переговоры по контролю над вооружениями, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в эфире телеканала Fox News.

«У нас приближаются важные переговоры по контролю над вооружениями с российской стороной», — сообщил он.

Накануне, 21 мая, президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу. На вопрос, планирует ли Белый дом покинуть и договор СНВ-3, О'Брайен отметил, что не считает такой сценарий вероятным.

«Я так не думаю. Мы собрали очень сильную команду для переговоров, президент выбрал посланника, который возглавит эту команду, — это Маршалл Биллингсли. У нас есть люди из Министерства энергетики и Минобороны, и Госдепартамента, которые готовятся к переговорам с Россией. Мы будем вести переговоры о контроле над ядерным оружием. Мы считаем, что это важно», — сказал он.