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В Белом доме анонсировали важные переговоры с Россией по вооружениям

На фоне заявления президента США Дональда Трампа о выходе страны из Договора по открытому небу его помощник анонсировал «важные переговоры» с Россией по контролю над вооружениями. Вашингтон не планирует покидать СНВ-3, отметил он
Роберт О'Брайен
Роберт О'Брайен (Фото: Stefani Reynolds / Consolidated News Photos / Global Look Press)

США в скором времени проведут с Россией переговоры по контролю над вооружениями, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в эфире телеканала Fox News.

«У нас приближаются важные переговоры по контролю над вооружениями с российской стороной», — сообщил он.

Накануне, 21 мая, президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу. На вопрос, планирует ли Белый дом покинуть и договор СНВ-3, О'Брайен отметил, что не считает такой сценарий вероятным.

«Я так не думаю. Мы собрали очень сильную команду для переговоров, президент выбрал посланника, который возглавит эту команду, — это Маршалл Биллингсли. У нас есть люди из Министерства энергетики и Минобороны, и Госдепартамента, которые готовятся к переговорам с Россией. Мы будем вести переговоры о контроле над ядерным оружием. Мы считаем, что это важно», — сказал он.

Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу
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Дональд Трамп

О'Брайен добавил, что и Россия, и США хотят «полноценного контроля над вооружениями». «Так что я осторожно оптимистичен по поводу того, что мы начнем продвигаться вперед по договору СНВ-3», — отметил он.

Трамп, ранее объявивший о выходе США из Договора по открытом небу, обвинил Россию в нарушениях пунктов соглашения, в рамках которого его участники имели право выполнять инспекционные полеты над территориями других государств, сообщал Reuters. Позже о том, что Москва «годами грубо и постоянно нарушала договор», заявил госсекретарь США Майк Помпео. В частности, Россия отказала в разрешении проводить наблюдательные полеты вдоль границы с Абхазией и Южной Осетией, а также ограничила их над Калининградом, отметил он.

В МИД России, в свою очередь, ответили, что имеют ряд претензий к США по исполнению договора. В частности, с 2018 года Вашингтон изменил специальные процедуры для проведения наблюдательных полетов над Гавайскими островами, ограничив максимальную дальность полетов с авиабазы Хикам, и отказался предоставлять ночевки на континентальной части США, пояснила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

США назвали России условие для продления договора СНВ
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Маршалл Биллингсли

Договор по открытому небу представители 27 государств, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), подписали в Хельсинки 24 марта 1992 года. Сейчас его участниками являются 34 государства. Это соглашение позволяет странам проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга, а также использовать фото- и видеосъемку.

Договор СНВ-3, заключенный между США и Россией, вступил в силу в феврале 2011 года. Он будет действовать до февраля 2021 года, но может быть продлен еще на пять лет по соглашению сторон. Договор предусматривает сокращение числа развернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц для каждой страны, а также сокращение межконтинентальных баллистических ракет и ракет, размещенных на подлодках и тяжелых бомбардировщиках, до 700 единиц. Также СНВ-3 предусматривает взаимные инспекции и обмен данными.

Автор: Виктория Полякова
Теги: контроль за оружием, переговоры, США
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