СМИ показали бюллетень для голосования по поправкам к Конституции

Бюллетени, предназначенные для голосования в отдельных регионах России, могут отличаться от основного, где текст вопроса может быть размещен на нескольких языках

Фото: Пресс-служба ЦИК РФ / РИА Новости

Участники голосования за поправки в Конституцию России получат бюллетени в виде бланка с вопросом «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» и полями для ответов «Да» и «Нет». Об этом свидетельствует публикация в Telegram-канале «РИА Новости», где появилась фотография бюллетеня.

Форму бюллетеня Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила 20 марта 2020 года. В решении ведомства отмечалось, что в бюллетенях, предназначенных для голосования в отдельных регионах России, текст вопроса может быть размещен на двух и более языках субъекта Российской Федерации.

Всего, согласно решению ЦИК, планируется изготовить более 109 млн бюллетеней. Завершить их изготовление планировалось не позднее, чем за четыре дня до голосования, сначала назначенного на 22 апреля. 25 марта президент объявил о переносе голосования на более поздний срок из-за COVID-19.

Одновременно в том же Telegram-канале появилась фотография вещей, которые войдут в комплект для голосования. Судя по фото, это дезинфицирующая салфетка, одноразовая маска для защиты органов дыхания, авторучка для заполнения бюллетеня, сам бюллетень и брошюра с разъяснением важности предложенных поправок в Конституцию.