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Поправки в Конституцию ,  
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СМИ показали бюллетень для голосования по поправкам к Конституции

Бюллетени, предназначенные для голосования в отдельных регионах России, могут отличаться от основного, где текст вопроса может быть размещен на нескольких языках
Фото: Пресс-служба ЦИК РФ / РИА Новости
Фото: Пресс-служба ЦИК РФ / РИА Новости

Участники голосования за поправки в Конституцию России получат бюллетени в виде бланка с вопросом «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» и полями для ответов «Да» и «Нет». Об этом свидетельствует публикация в Telegram-канале «РИА Новости», где появилась фотография бюллетеня.

Форму бюллетеня Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила 20 марта 2020 года. В решении ведомства отмечалось, что в бюллетенях, предназначенных для голосования в отдельных регионах России, текст вопроса может быть размещен на двух и более языках субъекта Российской Федерации.

Всего, согласно решению ЦИК, планируется изготовить более 109 млн бюллетеней. Завершить их изготовление планировалось не позднее, чем за четыре дня до голосования, сначала назначенного на 22 апреля. 25 марта президент объявил о переносе голосования на более поздний срок из-за COVID-19.

Одновременно в том же Telegram-канале появилась фотография вещей, которые войдут в комплект для голосования. Судя по фото, это дезинфицирующая салфетка, одноразовая маска для защиты органов дыхания, авторучка для заполнения бюллетеня, сам бюллетень и брошюра с разъяснением важности предложенных поправок в Конституцию.

1 июня президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование за поправки в Конституцию пройдет 1 июля. Одна из поправок предусматривает обнуление президентских сроков действующего главы государства, что позволит Путину баллотироваться на ближайших выборах.

Памфилова назвала условия голосования по Конституции в условиях COVID-19
Политика
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Решение о проведении голосования 1 июля президент принял после совещания с главой Роспотребнадзора Анной Поповой и председателем ЦИК Эллой Памфиловой. В ходе него обсуждались вопросы обеспечения безопасности участников голосования в условиях пандемии COVID-19. Памфилова заверила, что благодаря изменению правил проведения голосования прийти на избирательный участок, несмотря на сохранение угрозы COVID-19, будет безопаснее, чем сходить в магазин.

В принятом Госдумой законе о внесении поправок в Конституцию говорится, что он вступает в силу «со дня его официального опубликования после одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей региональных заксобраний». Там же указано, что положения ст. 1 закона, в которой, собственно, и прописаны все поправки, подлежащие внесению в Конституцию, вступят в силу только в случае их одобрения более чем половиной граждан, принявших участие в общероссийском голосовании.

Автор: Евгений Калюков
Теги: голосование, поправки в Конституцию
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Путин подписал указ о проведении голосования по Конституции 1 июля
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Памфилова назвала условия голосования по Конституции в условиях COVID-19
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