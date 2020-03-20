ЦИК утвердила форму бюллетеня на голосовании по Конституции

В бюллетене будет только один вопрос и два варианта ответа. Для регионов, где кроме русского установлен еще один государственный язык, могут быть напечатаны бюллетени на нем

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Центральная избирательная комиссия на заседании в пятницу утвердила форму бюллетеня на голосовании о поправках в Конституцию, передает корреспондент РБК.

В бюллетене содержится вопрос, поддерживает ли гражданин поправки, и два варианта ответа. В соответствии с указом президента вопрос должен звучать так: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?»

На лицевой стороне бюллетеня должны быть подписи двух членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса.

Избирательные комиссии в регионах могут принять решение печатать бюллетени на государственном языке, утвержденном в соответствующем субъекте. Перевод текста должен быть утвержден не позднее 26 марта.