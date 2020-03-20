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Поправки в Конституцию ,  
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ЦИК утвердила форму бюллетеня на голосовании по Конституции

В бюллетене будет только один вопрос и два варианта ответа. Для регионов, где кроме русского установлен еще один государственный язык, могут быть напечатаны бюллетени на нем
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Центральная избирательная комиссия на заседании в пятницу утвердила форму бюллетеня на голосовании о поправках в Конституцию, передает корреспондент РБК.

В бюллетене содержится вопрос, поддерживает ли гражданин поправки, и два варианта ответа. В соответствии с указом президента вопрос должен звучать так: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?»

На лицевой стороне бюллетеня должны быть подписи двух членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса.

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Избирательные комиссии в регионах могут принять решение печатать бюллетени на государственном языке, утвержденном в соответствующем субъекте. Перевод текста должен быть утвержден не позднее 26 марта.

О необходимости внести поправки в Основной закон президент Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию 15 января. Соответствующий законопроект одобрили обе палаты парламента. К 13 марта законодательные органы всех регионов поддержали закон о поправках, а 14 марта его подписал президент. 16 марта законными поправки в Основной закон страны признал Конституционный суд.

В числе поправок — ограничение числа сроков главы государства только двумя (оно не будет распространяться на действующего президента), изменение порядка формирования правительства, включение в Основной закон упоминания Госсовета и другие.

17 марта Владимир Путин подписал указ, в котором назначил голосование по поправкам в Конституцию на 22 апреля и утвердил текст вопроса. При этом президент не исключил, что в условиях пандемии коронавируса голосование может быть перенесено. Он подчеркнул, что голосование будет проводиться, «если позволит ситуация».

Авторы: Евгения Кузнецова, Георгий Тадтаев
Теги: ЦИК, Конституция
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