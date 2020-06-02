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Песков ответил на вопрос о сохранении особого положения в Москве

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Снятие ограничительных мер, введенных для противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19, в разных регионах России будет происходить в разное время. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, допускают ли в Кремле возможность того, что при снятии ограничительных мер в Москве сохранится особое положение. 

«Мы исходим из того, что действует особый режим полномочий у глав регионов. Происходит разноскоростной переход на последующие стадии ослабления режима», — сказал Песков.

При этом он отметил, что ситуация по России в целом «имеет тенденцию по стабилизации».

Материал дополняется. 

Авторы: Полина Химшиашвили, Евгений Калюков
Теги: Дмитрий Песков, Москва, коронавирус
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