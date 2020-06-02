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Миронов ответил на пародию Галкина словами «Собянин не заслужил»

Худрук Театра наций Евгений Миронов считает, что сейчас не время, чтобы «хаять власть», а мэр Москвы не заслужил, чтобы над ним смеялись. Галкин отвечать на эти слова отказался
Евгений Миронов
Евгений Миронов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Мэр Москвы Сергей Собянин не заслужил, чтобы над ним смеялись, заявил художественный руководитель Государственного театра наций народный артист России Евгений Миронов, комментируя видео, опубликованное юмористом Максимом Галкиным с пародией на доклад градоначальника президенту Владимиру Путину.

Ответ Галкину Миронов опубликовал на своей странице в Instagram утром во вторник. Артист объяснил свое решение ответить тем, что никак не может уснуть, потому что его «колбасит».

«Я никак не ожидал от Максима. Ну неужели сейчас, на волне такого хайпа, такой злости по отношению к Собянину, очень талантливый артист вздумал набрать очков? Еще больше себе подписчиков или чего-то», — сказал Миронов.

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Общество
Максим Галкин <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: -24px; top: -4px;"> <div class="gtx-trans-icon"></div> </div>

Артист признал, что в стране действительно нет политической сатиры, но возмутился попыткой Галкина использовать это обстоятельство в «очень сложный момент» борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19.

«Неужели не видно и не понятно, как сложно сейчас команде Собянина, который настоял на том, чтобы наверху серьезно отнеслись к этой проблеме?» — задался он вопросом.

По словам Миронова, Собянин «стоит до последнего», чтобы было меньше жертв, хотя отмены карантинных ограничений требуют от мэра Москвы не только «мамочки, которые хотят прогуливаться с детьми и устали дома сидеть», но и бизнес и политики.

«Тем не менее человек борется из последних сил, чтобы было меньше жертв. И их меньше в нашей стране, где могли бы быть гораздо большие жертвы. Посмотрите, что в Америке творится, что в Европе, что об этом говорить. Ну почему нужно так обосрать? Ну зачем это делать? Познер сказал не так давно, которого я очень уважаю, о том, что сейчас не время так хаять власть. Не время. Оно тяжелое для всех. А смеяться, тем более так грубо... Не заслужил Собянин этого», — заявил Миронов.

Видео: emironovofficial/Instagram
Видео: emironovofficial/Instagram

Галкин отказался комментировать видео Миронова. «Тут комментарий не нужен», — сказал он РБК.

Видео под названием «Счастливое время строгого режима прогулок» Галкин опубликовал на своей странице в сети Instagram 28 мая, оно набрало на 2 июня более 6 млн просмотров. Артист спародировал совещание Путина и Собянина с обсуждением разрешения москвичам выходить на улицу, чтобы погулять в масках и по расписанию. В пародии он от имени мэра заявил, что москвичам разрешается смотреть на зеленые насаждения, «допускается круговое движение друг за другом на расстоянии полутора метров строго по уложенному орнаменту плитки».

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Евгений Калюков
При участии: Артем Афонский
Теги: Евгений Миронов, Максим Галкин, Сергей Собянин, юмор, пародия, Владимир Путин
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