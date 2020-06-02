Миронов ответил на пародию Галкина словами «Собянин не заслужил»

Худрук Театра наций Евгений Миронов считает, что сейчас не время, чтобы «хаять власть», а мэр Москвы не заслужил, чтобы над ним смеялись. Галкин отвечать на эти слова отказался

Евгений Миронов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Мэр Москвы Сергей Собянин не заслужил, чтобы над ним смеялись, заявил художественный руководитель Государственного театра наций народный артист России Евгений Миронов, комментируя видео, опубликованное юмористом Максимом Галкиным с пародией на доклад градоначальника президенту Владимиру Путину.

Ответ Галкину Миронов опубликовал на своей странице в Instagram утром во вторник. Артист объяснил свое решение ответить тем, что никак не может уснуть, потому что его «колбасит».

«Я никак не ожидал от Максима. Ну неужели сейчас, на волне такого хайпа, такой злости по отношению к Собянину, очень талантливый артист вздумал набрать очков? Еще больше себе подписчиков или чего-то», — сказал Миронов.

Артист признал, что в стране действительно нет политической сатиры, но возмутился попыткой Галкина использовать это обстоятельство в «очень сложный момент» борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19.