Трамп посоветовал Лондону не платить за выход из ЕС £39 млрд

Это огромная сумма, оценил президент, заметив, что на месте британцев не стал бы ее выплачивать. Эти деньги по сделке с Брюсселем Лондон должен выплатить за ранее принятые обязательства, которые он не сможет соблюдать после Brexit

Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)

Президент США Дональд Трамп в преддверии своего официального визита в Великобританию, который начнется 3 июня, предложил Лондону отправить на переговоры в ЕС по сделке относительно Brexit евроскептика Найджела Фараджа (на выборах в Европарламент его партия — Партия Brexit — одержала победу в Соединенном Королевстве). В случае если предложенное Брюсселем соглашение Великобританию не устроит, из блока ей стоит выйти без сделки, считает американский лидер. Такую точку зрения он выразил в интервью газете Sunday Times.

Евросоюз Британия, уверен глава государства, «должна» покинуть в этом году. «Они [британские власти] должны это сделать», — заверил Трамп, добавив, что на месте британцев «ушел бы, если бы не получил того, чего хотел». «Если вам не удается заключить честную сделку, вы уходите», — отметил президент.

Также американский лидер повторно выразил свою поддержку кандидатам на пост премьер-министра Великобритании, которые заявляли, что Соединенное Королевство должно выйти из ЕС в назначенный срок — 31 октября — со сделкой или без нее. Среди этих политиков, напоминает Reuters, — бывший британский министр иностранных дел Борис Джонсон (его Трамп похвалил в интервью газете Sun в пятницу), а также бывший министр по вопросам Brexit Доминик Рааб и министр внутренних дел Саджид Джавид.

Говоря о сумме, которую Лондон в рамках соглашения с ЕС должен выплатить Брюсселю за Brexit (£39 млрд, или порядка $50 млрд), Трамп отметил: «Если бы я был ими [британскими властями], я бы не заплатил». «Это огромная сумма», — добавил президент США.