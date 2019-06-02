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Brexit ,  
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Трамп посоветовал Лондону не платить за выход из ЕС £39 млрд
Это огромная сумма, оценил президент, заметив, что на месте британцев не стал бы ее выплачивать. Эти деньги по сделке с Брюсселем Лондон должен выплатить за ранее принятые обязательства, которые он не сможет соблюдать после Brexit
Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)

Президент США Дональд Трамп в преддверии своего официального визита в Великобританию, который начнется 3 июня, предложил Лондону отправить на переговоры в ЕС по сделке относительно Brexit евроскептика Найджела Фараджа (на выборах в Европарламент его партия — Партия Brexit — одержала победу в Соединенном Королевстве). В случае если предложенное Брюсселем соглашение Великобританию не устроит, из блока ей стоит выйти без сделки, считает американский лидер. Такую точку зрения он выразил в интервью газете Sunday Times.

Евросоюз Британия, уверен глава государства, «должна» покинуть в этом году. «Они [британские власти] должны это сделать», — заверил Трамп, добавив, что на месте британцев «ушел бы, если бы не получил того, чего хотел». «Если вам не удается заключить честную сделку, вы уходите», — отметил президент.

Также американский лидер повторно выразил свою поддержку кандидатам на пост премьер-министра Великобритании, которые заявляли, что Соединенное Королевство должно выйти из ЕС в назначенный срок — 31 октября — со сделкой или без нее. Среди этих политиков, напоминает Reuters, — бывший британский министр иностранных дел Борис Джонсон (его Трамп похвалил в интервью газете Sun в пятницу), а также бывший министр по вопросам Brexit Доминик Рааб и министр внутренних дел Саджид Джавид.

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Говоря о сумме, которую Лондон в рамках соглашения с ЕС должен выплатить Брюсселю за Brexit (£39 млрд, или порядка $50 млрд), Трамп отметил: «Если бы я был ими [британскими властями], я бы не заплатил». «Это огромная сумма», — добавил президент США.

План Brexit, согласно которому Лондон заплатит за выход из ЕС около £39 млрд по так называемым счетам по разводу, Великобритания и Евросоюз согласовали в ноябре прошлого года. Помимо этого, в рамках этого соглашения после Brexit Великобритания должна будет покинуть Таможенный союз ЕС, однако вынуждена будет выполнять основные меры регулирования, принятые на континенте. Переходный период договоренность предусматривает до конца 2020 года.

После того как соответствующая сделка была заключена, несколько британских министров, в том числе Доминик Рааб, сочли соглашение невыгодным и объявили об отставке. Впоследствии предложенную действующим премьер-министром Великобритании Терезой Мэй сделку с Брюсселем несколько раз не поддержали парламентарии. В итоге 24 мая из-за разногласий относительно Brexit Мэй объявила об уходе со своего поста.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Дональд Трамп, Brexit, Евросоюз
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