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Политика ,  
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Отставка Терезы Мэй и будущее Brexit. Что важно знать
Премьер-министр Тереза Мэй заявила, что покинет пост лидера Консервативной партии 7 июня. РБК разобрался, как это решение отразится на внутренней политике Великобритании и на выходе страны из Европейского союза
Тереза Мэй (Фото: Hannah McKay / Reuters)

Что произошло

  • Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что 7 июня уйдет с поста лидера правящей Консервативной партии (тори), который занимала с лета 2016 года. Лидер партии является премьер-министром, поэтому Мэй продолжит выполнять обязанности главы правительства, пока консерваторы не выберут себе нового лидера. Этот процесс может занять более месяца. Сейчас на пост лидера тори и нового премьера претендуют около 20 членов палаты общин.

Почему Тереза Мэй назвала дату отставки

  • Дата отставки может быть связана с предстоящим 5–6 июня визитом в Соединенное Королевство президента США Дональда Трампа. МИД Великобритании 23 мая указал, что во время его приезда Мэй все еще будет премьером.

Что привело к отставке

  • Позиции Мэй внутри партии были подорваны после парламентских выборов в июне 2017 года, по итогам которых Консервативная партия лишилась большинства в парламенте.
  • Недовольство однопартийцев политикой Мэй усилилось на фоне ее уступок Евросоюзу. Критику, в частности, вызвали условия соглашения о выходе из ЕС, которое она заключила с Брюсселем в ноябре прошлого года. Евроскептики были особенно недовольны тем, что договоренности премьера не давали гарантий о возвращении королевству полного суверенитета, в частности в торговой политике. В декабре прошлого года они инициировали вотум недоверия в отношении Мэй, но тогда премьер смогла удержаться на своем посту.
  • Мэй продолжали критиковать как оппозиционные лейбористы, так и однопартийцы. Предложенное ею соглашение о выходе из ЕС в парламенте ставилось на голосование три раза и каждый раз проваливалось. В марте премьер пообещала, что уйдет в отставку, как только соглашение будет принято. Во вторник она объявила о готовности пойти на дополнительные уступки в соглашении, однако члены кабинета министров сообщили Мэй о низких шансах утвердить проект и призвали ее уйти в отставку, пишет The Times.
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Как отставка скажется на ходе Brexit

  • Выход Великобритании из ЕС без соглашения.

Будущее Brexit зависит от того, кто возглавит следующее правительство, отмечает доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО Александр Тэвдой-Бурмули. Скорее всего, им станет сторонник более жесткой линии на переговорах с ЕС, например Борис Джонсон, полагает эксперт. Тогда вариант второго референдума о Brexit, который допустила Мэй, скорее всего, парламент не согласует. Это будет означать, что у Брюсселя не останется никакого резона продлевать дату выхода Великобритании из ЕС, которая намечена на 31 октября. «В этом случае Великобритания выйдет из ЕС вообще без соглашения», — сказал РБК Тэвдой-Бурмули.

  • Отсрочка Brexit.

Отсрочка выхода будет возможна только в том случае, если правительство возглавят сторонники более мягкого выхода, допускает Тэвдой-Бурмули.

Кто может стать следующим премьером

  • В выборах нового лидера тори может принять участие любой депутат партии, который заручился поддержкой по меньшей мере двух своих коллег.
  • В первом этапе голосования принимают участие только депутаты; возможны несколько раундов, в ходе которых депутаты выявляют двух наиболее популярных кандидатов.
  • Победитель выбирается на втором этапе голосованием всех рядовых членов партии.
  • Если в ходе первого этапа голосования все, кроме одного депутата, снимают свои кандидатуры, оставшийся кандидат автоматически становится новым лидером тори. Так произошло в 2016 году, когда с выборов снялась противник Терезы Мэй Андреа Ледсом, а также в 2003 году, когда лидером тори без проведения второго тура стал Майкл Ховард.

Свое участие в выборах уже допустили два десятка депутатов-тори. Среди них выделяют пять фаворитов:

Борис Джонсон — бывший глава МИДа, который ушел в отставку в прошлом году. Поводом стало несогласие с, на его взгляд, чересчур мягкой позицией Мэй на переговорах с ЕС. Джонсон является фаворитом у британских букмекеров — коэффициент на его победу составляет 1,25 (данные букмекерской конторы Ladbrokes по состоянию на 10 утра 24 мая).

Доминик Рааб — экс-министр по делам Brexit, который, как и Джонсон, покинул правительство из-за несогласия с уступками Мэй по Brexit. Шансы Рааба стать лидером партии — один к пяти, согласно данным Ladbrokes.

Майкл Гоув — министр по делам окружающей среды, который поддерживает соглашение Мэй.

Саджид Джавид — глава МВД, который тоже выступает в пользу соглашения Мэй по Brexit.

Джереми Хант — министр иностранных дел, выступает в пользу соглашения.

Реакция на отставку Мэй

  • Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин назвал решение Терезы Мэй об отставке правильным. По его оценке, она признала, что стране известно уже несколько месяцев: премьер, как и ее разделенная партия, не может управлять. «Кто бы ни стал новым лидером тори, он должен дать людям определить будущее страны через немедленные всеобщие выборы», — считает Корбин.
  • Решающее слово о Brexit должны сказать граждане, cчитает мэр Лондона, лейборист Садик Хан. По его мнению, парламент должен отозвать свое решение о выходе из Евросоюза. Невозможным исполнение обязанностей Мэй сделали «Brexit-экстремисты» в ее партии, уверен Хан.
  • Главный претендент на пост лидера партии и следующего премьера Борис Джонсон назвал заявление Мэй очень достойным и поблагодарил ее за «стоическую службу». По его словам, пора исполнить ее призыв — сплотиться и реализовать Brexit.
  • Лидер Партии Brexit Найджел Фарадж призвал консерваторов извлечь уроки из нынешнего кризиса. «Уже два премьера-тори, стоявшие на проевропейских позициях, ушли. Либо партия извлечет из этого урок, либо умрет», — считает давний сторонник выхода Великобритании из Европейского союза.
  • Поддержку уходящему премьер-министру высказала Конфедерация британских промышленников. «Премьер-министр не могла бы работать больше, чтобы реализовать Brexit, который защитил бы экономику. Она покидает офис, пользуясь уважением бизнеса», — заявила гендиректор конфедерации Каролин Фэйрборн.
  • В Кремле напомнили, что при Мэй в отношениях России и Великобритании был непростой период. «К сожалению, сейчас навскидку не могу вспомнить какие-то вехи, связанные с ее вкладом в развитие двусторонних отношений между Россией и Великобританией. Скорее наоборот, премьерство госпожи Мэй приходится на весьма и весьма непростой период в наших двусторонних отношениях», — отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Автор: Евгений Пудовкин
При участии: Александр Атасунцев, Полина Химшиашвили
Теги: Тереза Мэй, Консервативная партия, Великобритания, Brexit
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