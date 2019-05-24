Отставка Терезы Мэй и будущее Brexit. Что важно знать

Что привело к отставке

Позиции Мэй внутри партии были подорваны после парламентских выборов в июне 2017 года , по итогам которых Консервативная партия лишилась большинства в парламенте.

по итогам которых Консервативная партия лишилась большинства в парламенте. Недовольство однопартийцев политикой Мэй усилилось на фоне ее уступок Евросоюзу. Критику, в частности, вызвали условия соглашения о выходе из ЕС, которое она заключила с Брюсселем в ноябре прошлого года. Евроскептики были особенно недовольны тем, что договоренности премьера не давали гарантий о возвращении королевству полного суверенитета, в частности в торговой политике. В декабре прошлого года они инициировали вотум недоверия в отношении Мэй, но тогда премьер смогла удержаться на своем посту.

Мэй продолжали критиковать как оппозиционные лейбористы, так и однопартийцы. Предложенное ею соглашение о выходе из ЕС в парламенте ставилось на голосование три раза и каждый раз проваливалось. В марте премьер пообещала, что уйдет в отставку, как только соглашение будет принято. Во вторник она объявила о готовности пойти на дополнительные уступки в соглашении, однако члены кабинета министров сообщили Мэй о низких шансах утвердить проект и призвали ее уйти в отставку, пишет The Times. Политика Не только Brexit: главные шаги Терезы Мэй в политической карьере

Как отставка скажется на ходе Brexit

Выход Великобритании из ЕС без соглашения.

Будущее Brexit зависит от того, кто возглавит следующее правительство, отмечает доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО Александр Тэвдой-Бурмули. Скорее всего, им станет сторонник более жесткой линии на переговорах с ЕС, например Борис Джонсон, полагает эксперт. Тогда вариант второго референдума о Brexit, который допустила Мэй, скорее всего, парламент не согласует. Это будет означать, что у Брюсселя не останется никакого резона продлевать дату выхода Великобритании из ЕС, которая намечена на 31 октября. «В этом случае Великобритания выйдет из ЕС вообще без соглашения», — сказал РБК Тэвдой-Бурмули.

Отсрочка Brexit.

Отсрочка выхода будет возможна только в том случае, если правительство возглавят сторонники более мягкого выхода, допускает Тэвдой-Бурмули.

Кто может стать следующим премьером

В выборах нового лидера тори может принять участие любой депутат партии, который заручился поддержкой по меньшей мере двух своих коллег.

В первом этапе голосования принимают участие только депутаты; возможны несколько раундов, в ходе которых депутаты выявляют двух наиболее популярных кандидатов.

Победитель выбирается на втором этапе голосованием всех рядовых членов партии.

Если в ходе первого этапа голосования все, кроме одного депутата, снимают свои кандидатуры, оставшийся кандидат автоматически становится новым лидером тори. Так произошло в 2016 году, когда с выборов снялась противник Терезы Мэй Андреа Ледсом, а также в 2003 году, когда лидером тори без проведения второго тура стал Майкл Ховард.

Свое участие в выборах уже допустили два десятка депутатов-тори. Среди них выделяют пять фаворитов: Борис Джонсон — бывший глава МИДа, который ушел в отставку в прошлом году. Поводом стало несогласие с, на его взгляд, чересчур мягкой позицией Мэй на переговорах с ЕС. Джонсон является фаворитом у британских букмекеров — коэффициент на его победу составляет 1,25 (данные букмекерской конторы Ladbrokes по состоянию на 10 утра 24 мая). Доминик Рааб — экс-министр по делам Brexit, который, как и Джонсон, покинул правительство из-за несогласия с уступками Мэй по Brexit. Шансы Рааба стать лидером партии — один к пяти, согласно данным Ladbrokes. Майкл Гоув — министр по делам окружающей среды, который поддерживает соглашение Мэй. Саджид Джавид — глава МВД, который тоже выступает в пользу соглашения Мэй по Brexit. Джереми Хант — министр иностранных дел, выступает в пользу соглашения.

Реакция на отставку Мэй