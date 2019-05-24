Британский премьер Тереза Мэй объявила об отставке

Мэй перестанет быть лидером Консервативной партии, что означает ее отставку с должности главы правительства. Причина — в разногласиях из-за Brexit

Тереза Мэй (Фото: Victoria Jones / Reuters)

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что уйдет в отставку 7 июня, передает Reuters.

«Мне очевидно, что в интересах страны, чтобы новый премьер-министр вел это дело (выход из состава ЕС. — РБК). Поэтому сегодня я объявляю, что я уйду в отставку как лидер Консервативной партии в пятницу, 7 июня», — заявила она. Уход с должности лидера партии означает и отставку с должности главы британского правительства.

«Я приложила все усилия, чтобы убедить парламентариев поддержать сделку с ЕС (...) К сожалению, мне не удалось этого добиться», — также сказала она (цитата по The Guardian). Мэй сказала, что она и в будущем будет сожалеть о том, что не смогла обеспечить условия для выхода Великобритании из состава объединения. Она процитировала слова британского филантропа сэра Николаса Уинтона: «Никогда не забывайте, что компромисс — не бранное слово. Жизнь зависит от компромиссов».

Она заявила, что для нее было честью стать второй, «но точно не последней» женщиной-премьером в истории Великобритании.