Британский премьер Тереза Мэй объявила об отставке

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,56 -0,30 EUR Бирж. 72,24 -0,28 Brent 68,60 +1,18% USD Нал. 65,06 64,22 EUR Нал. 72,76 71,84 USD ЦБ 64,61 +0,12 EUR ЦБ 72,32 +0,48 EUR/USD 1,1191 +0,0015 BTC/USD Бирж. 7 980,90 +112,10 IMOEX 2 639,91 +0,81% RTSI 1 288,22 +1,00% DJIA 25 490,47 -1,11% Nasdaq 7 628,28 -1,58%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Weibo $75 (+63,76%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
МТС ₽315 (+20,27%) прогноз Велес Капитал к 20.05.20 Купить
L Brands $35 (+45,89%) прогноз Oppenheimer к 10.05.20 Купить
BRENT $80 (+17,99%) прогноз Lloyds к 31.12.19
Евро/Доллар $1,17 (+4,83%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19 Купить
Weibo $75 (+63,76%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
МТС ₽315 (+20,27%) прогноз Велес Капитал к 20.05.20 Купить
L Brands $35 (+45,89%) прогноз Oppenheimer к 10.05.20 Купить
BRENT $80 (+17,99%) прогноз Lloyds к 31.12.19
Евро/Доллар $1,17 (+4,83%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 64,61 (+0,12) Quote, 12:37
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 72,32 (+0,48) Quote, 12:37
Империя должна умереть: почему Джейми Оливер закрывает рестораны Стиль, 12:54 Проект первой частной дороги из России в Китай подешевел на 120 млрд руб. Бизнес, 12:48 В школах Воркуты из-за метели отменили занятия Общество, 12:47 Арсен Венгер анонсировал возвращение в футбол после годичного перерыва Спорт, 12:47 Тереза Мэй расплакалась во время объявления об отставке Политика, 12:47 Как открыть мультиязыковой контактный центр за пять шагов Pro, 12:46 Владелец UFC решил провести IPO Бизнес, 12:46 Президент Туркмении поручил мэрии бороться с нашествием бабочек в столице Общество, 12:39 5 практических кейсов: как большие данные могут поддержать бизнес РБК и МегаФон, 12:36 Сеть Ethereum станет безопаснее: основатель проекта предложил решение Крипто, 12:30 Renault Arkana: первое знакомство с российским кроссовером Авто, 12:27 Сделавшего пластическую операцию после хищения ₽20 млн мужчину арестовали Общество, 12:25 Не только Brexit: главные шаги Терезы Мэй в политической карьере Политика, 12:20 Сбербанк снизит ставки по ипотеке Финансы, 12:18
Политика ,  
0 
Британский премьер Тереза Мэй объявила об отставке
Мэй перестанет быть лидером Консервативной партии, что означает ее отставку с должности главы правительства. Причина — в разногласиях из-за Brexit
Тереза Мэй (Фото: Victoria Jones / Reuters)

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что уйдет в отставку 7 июня, передает Reuters.

«Мне очевидно, что в интересах страны, чтобы новый премьер-министр вел это дело (выход из состава ЕС. — РБК). Поэтому сегодня я объявляю, что я уйду в отставку как лидер Консервативной партии в пятницу, 7 июня», — заявила она. Уход с должности лидера партии означает и отставку с должности главы британского правительства.

Политика
Не только Brexit: главные шаги Терезы Мэй в политической карьере

«Я приложила все усилия, чтобы убедить парламентариев поддержать сделку с ЕС (...) К сожалению, мне не удалось этого добиться», — также сказала она (цитата по The Guardian). Мэй сказала, что она и в будущем будет сожалеть о том, что не смогла обеспечить условия для выхода Великобритании из состава объединения. Она процитировала слова британского филантропа сэра Николаса Уинтона: «Никогда не забывайте, что компромисс — не бранное слово. Жизнь зависит от компромиссов».

Она заявила, что для нее было честью стать второй, «но точно не последней» женщиной-премьером в истории Великобритании.

В конце своего выступления она расплакалась.

Материал дополняется.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: Великобритания, Тереза Мэй, Brexit
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter