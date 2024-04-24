Минобороны доложило о занятии более выгодных рубежей в ЛНР
Группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи и уничтожила до 30 военных Вооруженных сил Украины в районах Харьковской области и Луганской Народной Республики, об этом говорится в сводке Минобороны.
«Отражена контратака формирований 3-й штурмовой бригады ВСУ западнее населенного пункта Нововодяное Луганской Народной Республики», — добавили в Минобороны.
В ведомстве уточнили, что ВСУ потеряли также три автомобиля, две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и боевую машину американской реактивной системы залпового огня HIMARS.
22 апреля российские военные группировки «Центр» улучшили тактическое положение и отразили девять контратак Вооруженных сил Украины в районах Донецкой Народной Республики.
ВСУ потеряли 365 военнослужащих, боевую машину пехоты Marder немецкого производства, 12 автомобилей, 122-мм гаубицу Д-30, три станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и «Буковель-AD».
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