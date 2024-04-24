 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны доложило о занятии более выгодных рубежей в ЛНР

Минобороны: российские военные заняли выгодные рубежи в ЛНР
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи и уничтожила до 30 военных Вооруженных сил Украины в районах Харьковской области и Луганской Народной Республики, об этом говорится в сводке Минобороны.

«Отражена контратака формирований 3-й штурмовой бригады ВСУ западнее населенного пункта Нововодяное Луганской Народной Республики», — добавили в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что ВСУ потеряли также три автомобиля, две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и боевую машину американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Минобороны доложило об отражении девяти атак ВСУ в ДНР
Политика
Фото:Станислав Красильников / ТАСС

22 апреля российские военные группировки «Центр» улучшили тактическое положение и отразили девять контратак Вооруженных сил Украины в районах Донецкой Народной Республики.

ВСУ потеряли 365 военнослужащих, боевую машину пехоты Marder немецкого производства, 12 автомобилей, 122-мм гаубицу Д-30, три станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и «Буковель-AD».

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Теги
Минобороны Военная операция на Украине ВСУ Харьковская область ЛНР
Материалы по теме
Минобороны впервые сообщило об уничтожении ЗРК MIM-23 HAWK
Политика
Минобороны доложило об отражении девяти атак ВСУ в ДНР
Политика
Минобороны сообщило о взятии под контроль Новомихайловки в ДНР
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 24 апреля
EUR ЦБ: 99,56 (+0,2) Инвестиции, 23 апр, 16:46 Курс доллара на 24 апреля
USD ЦБ: 93,29 (+0,04) Инвестиции, 23 апр, 16:46
Экс-футболист МЮ Карлос Тевес попал в больницу с болями в груди Спорт, 16:42
Настоятеля Святогорской лавры обвинили в передаче данных о позициях ВСУ Политика, 16:35
Компенсации пострадавшим от катастроф в России будут проиндексированы Общество, 16:28
Минобороны опубликовало первые после задержания Иванова кадры с Шойгу Политика, 16:27
Тысяча топ-менеджеров назвали главные качества руководителя. Каковы они Pro, 16:25
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:23
Минобороны заявило об ударе по цеху беспилотников ВСУ и 299 сбитых дронах Политика, 16:22
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
Львова-Белова сообщила о переговорах с Украиной по детям Политика, 16:21
В ПКР назвали ожидаемое число российских участников Паралимпиады в Париже Спорт, 16:15
В Белоруссии разрешили транслировать Евро-2024 без согласия от УЕФА Спорт, 16:11
Еврокомиссия выделила Украине «жизненно важный» транш помощи Политика, 15:59
Что известно о задержании замминистра обороны Тимура Иванова Политика, 15:58
Адвокат Блиновской заявила, что блогер готова погасить ущерб по налогам Общество, 15:56
«Юникредит» сообщил о проблемах с международными переводами юрлиц Финансы, 15:55